La “Operación Zócalo” de Morena; los detalles del acarreo en la CDMX

Desde muy temprano, incluso antes de las 07:00 horas, la logística del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se activó para garantizar una amplia asistencia en el acto convocado en el Zócalo capitalino.

De acuerdo a nuestro compañero Hugo Vela, de adn Noticias, cientos de autobuses comenzaron a llegar al Monumento a la Revolución y sus calles aledañas, donde grupos de personas descendían para pasar lista y recibir los kits de comida proporcionados por los organizadores.

Más allá de lonches, los asistentes recibieron gorras y playeras

Los asistentes compartieron que, junto con las tradicionales gorras y pancartas, también se entregaron bolsas con alimentos, una práctica recurrente en las movilizaciones oficiales y que se popularizarían durante los gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Siempre nos dan agua o un lonchecito”, relató una de los participantes que reconoció haber llegado en transporte facilitado para el evento. Ahí mismo se pudo nota que contenía una torta o sándwich, unas papas, una botella de agua y un chocolate.

Asistentes trasladados desde distintos puntos

Diversos grupos admitieron que no viajaron por cuenta propia. Aseguraron que camiones fueron puestos a disposición para trasladarlos a la Ciudad de México (CDMX) con el objetivo de robustecer la concentración.

Entre los contingentes predominaban los chalecos guinda y banderas alusivas al movimiento autonombrado como la Cuarta Transformación, aunque también destacaron símbolos ajenos al contexto mexicano, como banderas soviéticas, de Palestina o venezolanas , cuyas motivaciones los propios portadores no lograban explicar con claridad.

Expertos analizan la situación vivida en el Zócalo

En uno de los casos, un asistente dijo haber colocado banderas de Venezuela debido a “un discurso sobre genocidios”, aunque al ser cuestionado no supo identificar a qué hechos se refería.

Expertos en comunicación política han señalado que este tipo de símbolos suele aparecer en movilizaciones masivas sin necesariamente representar una postura informada por parte de quienes los portan.

Ambulantes dominan las calles del centro de la ciudad y hay ausencia del bloque negro

Como ocurre en prácticamente todas las concentraciones protagonizadas por Morena, vendedores ambulantes aprovecharon la afluencia para instalarse en distintos puntos del recorrido hacia el Zócalo. “Donde hay gente, ahí vamos”, reconoció uno de ellos al ser cuestionado el pasado sábado 6 de diciembre.

A diferencia de las manifestaciones convocadas por la oposición, en esta ocasión no se observaron granaderos ni grupos de choque como el llamado Bloque Negro .

El dispositivo de seguridad permaneció discreto y la circulación fue administrada principalmente por presuntos servidores públicos del Gobierno capitalino.

Regreso ordenado y operación completa

Tras concluir el evento, la salida de los asistentes se realizó mediante un operativo similar al de llegada: pase de lista, entrega de alimentos y abordaje a los camiones.

La movilización, ejecutada al estilo de las antiguas estructuras priistas, cumplió su objetivo de llenar la plancha del Zócalo .

