Al viejo estilo del PRI; así fue la “Operación Zócalo”, el acarreo masivo de Morena en CDMX

La operación logística de Morena se activó desde antes de las 07:00 horas, utilizando cientos de autobuses para garantizar una asistencia amplia en el Zócalo.

Los asistentes fueron trasladados en camiones puestos a disposición por los organizadores y al llegar pasaban lista para recibir kits que incluían alimentos ("lonches"), agua, gorras y playeras.

y al llegar pasaban lista para recibir Aunque predominaban los colores y símbolos de la 4T , se observaron banderas ajenas al contexto mexicano (como soviéticas o venezolanas), cuyas motivaciones ideológicas los portadores no sabían explicar claramente.

, se observaron banderas ajenas al contexto mexicano (como soviéticas o venezolanas), cuyas motivaciones ideológicas los portadores no sabían explicar claramente. A diferencia de otras manifestaciones, no se registraron grupos de choque ni granaderos.

L a seguridad fue discreta y la circulación la administraron servidores públicos.

y la circulación la administraron servidores públicos. Tanto la llegada como la salida se ejecutaron mediante un operativo ordenado (pase de lista y abordaje a camiones), cumpliendo el objetivo de llenar la plancha del Zócalo, en una operación comparada con las antiguas estructuras del PRI.

