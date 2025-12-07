Al viejo estilo del PRI; así fue la “Operación Zócalo”, el acarreo masivo de Morena en CDMX
Asistentes admitieron ser trasladados y recibir kits de apoyo; expertos analizan la aparición de símbolos extranjeros sin explicación clara.
La operación logística de Morena se activó desde antes de las 07:00 horas, utilizando cientos de autobuses para garantizar una asistencia amplia en el Zócalo.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
- Los asistentes fueron trasladados en camiones puestos a disposición por los organizadores y al llegar pasaban lista para recibir kits que incluían alimentos ("lonches"), agua, gorras y playeras.
- Aunque predominaban los colores y símbolos de la 4T, se observaron banderas ajenas al contexto mexicano (como soviéticas o venezolanas), cuyas motivaciones ideológicas los portadores no sabían explicar claramente.
- A diferencia de otras manifestaciones, no se registraron grupos de choque ni granaderos.
- La seguridad fue discreta y la circulación la administraron servidores públicos.
- Tanto la llegada como la salida se ejecutaron mediante un operativo ordenado (pase de lista y abordaje a camiones), cumpliendo el objetivo de llenar la plancha del Zócalo, en una operación comparada con las antiguas estructuras del PRI.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.