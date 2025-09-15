Habrá suspensión de vuelos en el AICM durante varias horas

El Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (AICM) informó que debido al Desfile Militar por el Día de la Independencia se suspenderán vuelos y aterrizajes a partir de las 9:00 y hasta las 14:00 horas del martes 16 de septiembre , pero se reanudarán cuando el evento conmemorativo acabe.

De acuerdo con el AICM, la suspensión de vuelos se realizará con el objetivo de garantizar la seguridad operacional de las maniobras aéreo militares de dichos festejos, por lo que se recomienda a los usuarios estar al pendiente del estatus de su viaje.

AIBJ suspenderá vuelos por desfile del 16 de septiembre. https://t.co/rMvLr7zgKv pic.twitter.com/f5GlpD58zX — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 11, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿A qué hora comenzará el Desfile Militar en CDMX?

El Desfile Militar en la CDMX comenzará en punto de las 10:00 y concluirá alrededor de las 13:00 horas. Participarán elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), elementos de Protección Civil, charros y Fuerza Aérea Mexicana.

Aeronaves y paracaidistas en el Desfile del 16 de septiembre

Cada 16 de septiembre en el Desfile participarán paracaidistas y 90 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, de los cuales 62 serán de ala fija y 28 de ala rotativa. Además, el Escuadrón Tigre piloteando los F5 formarán parte del espectáculo.

¿Qué calles se cerrarán por el Desfile Militar?

El Desfile Militar por la conmemoración del 215 aniversario de la Independencia de México comenzará en la Plaza de la Constitución y concluirá en Campo Marte. Por su recorrido habrá varias calles cerradas y las unidades de transporte dejarán de circular. La ruta es la siguiente:

Zócalo de la Ciudad de México

Calle 5 de Mayo

Eje Central

Avenida Hidalgo

Paseo de la Reforma

Campo Marte

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

