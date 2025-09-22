¡Que no te pase! Lista de lugares en CDMX donde operan los carteristas
Carteristas en CDMX actúan en mercados, el Metro de la CDMX y hasta conciertos; pese a una baja del 17% en robos, la cifra negra supera el 90% según el C5.
Los carteristas en CDMX aprovechan multitudes en mercados, transporte y espectáculos para robar celulares, dinero o documentos. Aunque el gobierno capitalino reporta una reducción del 17% en robos a transeúntes en espacio público de enero a agosto de 2025, la cifra negra supera el 90%. Esto significa que la mayoría de los casos nunca se denuncia y el delito sigue afectando la vida diaria.
De acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad, los carteristas forman parte de bandas organizadas con técnicas de distracción y escape. El C5, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) identificaron zonas críticas donde se concentran las denuncias y operan estrategias de vigilancia.
Carteristas en calles del Centro Histórico
El Centro Histórico concentra a miles de personas diariamente, lo que lo convierte en el sitio ideal para los carteristas en CDMX. Calles como Madero, Bolívar, Palma y Correo Mayor son escenarios frecuentes de robos, sobre todo en cruces hacia el Zócalo y el Eje Central.
Las cámaras del C5 permitieron detener a carteristas en estos puntos, aunque el reto es su capacidad de mezclarse en las multitudes y escapar en segundos. Los botones de auxilio se activan con frecuencia, pero los ladrones suelen adelantarse y desaparecer entre la gente.
Mercados y barrios con carteristas
Lugares como Tepito, La Merced y La Lagunilla destacan en la lista de focos de incidencia. El comercio informal, las aglomeraciones y el caos facilitan que los carteristas pasen desapercibidos.
Autoridades capitalinas señalan que los robos suelen ocurrir en horas pico, cuando compradores y turistas están más distraídos. El C5 detectó que los delincuentes se mueven en grupos y buscan mochilas o bolsos fáciles de abrir sin generar violencia.
Estaciones del Metro y Metrobús con carteristas
El Metro y el Metrobús siguen siendo vulnerables. En 2025 se registraron 28 robos en el Metro y 5 en el Metrobús, cifras menores a 2024, aunque la cifra negra muestra que hay más casos sin denuncia.
Las estaciones más afectadas son de las líneas 1 y 2 del Metro, mientras que en el Metrobús destacan rutas como Insurgentes y Eje Central. El modus operandi consiste en rodear a la víctima en el ascenso o descenso, lo que complica la reacción inmediata.
Recintos con carteristas en CDMX
Eventos deportivos y conciertos representan un escenario perfecto para los carteristas en CDMX. El Estadio GNP Seguros (antes Azteca), el Estadio Alfredo Harp Helú y recintos como el Auditorio Nacional suelen reportar robos durante las entradas y salidas.
