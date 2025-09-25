Situación de las clases en el CCH Sur, tras el ataque de un alumno dentro del plantel

Las clases permanecen suspendidas en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel sur , tras el asesinato de Jesús Israel Hernández, de 16 años, quien fue apuñalado el lunes en el estacionamiento del plantel, por Lex Ashton de 19 años. Las autoridades continúan realizando las investigaciones y peritajes para determinar lo ocurrido.

Manifestación por homicidio en CCH Sur

Ayer estudiantes, madres y padres del CCH Sur realizaron una marcha hacia la Rectoría de la UNAM para exigir justicia y reforzar la seguridad. Bajo el lema “Marcha por la paz y cese de la violencia dentro de la UNAM” , llegaron gritos de justicia y reclamos por la falta de vigilancia en los planteles universitarios.

Frente a Rectoría, los manifestantes colocaron la bandera a media asta y guardaron un minuto de silencio en memoria del estudiante asesinado.

Desde las 13:00 horas, estudiantes y padres de familia se congreraron para marchar del CCH Sur, en la colonia Jardines del Pedregal, rumbo a Rectoría de la UNAM en Ciudad Universitaria, en avenida Insurgentes Sur número 3000, alcaldía Coyoacán.

Es una situación sumamente preocupante, estamos hablando de la seguridad de nuestros hijos, lamentablemente ocurrió este hecho que no debe de tratarse como un hecho aislado. Nuestros hijos pasan la mayor parte de su tiempo dentro de estas instalaciones y pues ya vemos que no hay ninguna garantía para ellos -dijo Brisa, madre de un estudiante.

Tras ataque en CCH Sur, UNAM acuerda nuevas medidas de seguridad

En respuesta a las movilizaciones, la UNAM informó que se analizó el pliego petitorio entregado por padres y estudiantes del CCH Sur. La Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario coincidió y acordó tres puntos:



Iniciar la revisión integral de los protocolos generales en materia de seguridad para alumnas, alumnos y las personas trabajadoras del plantel Proponer medidas adicionales de control y acceso y mejoras a la infraestructura de seguridad del plantel. Implementar y reforzar de manera inmediata estrategias de apoyo psico- social.

