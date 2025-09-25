VIDEO: Normalistas de Ayotzinapa atacan con camión Campo Militar No.1

En el marco del 11 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa , sujetos encapuchados atacaron y vandalizaron con camiones y rocas el Campo Militar Número 1 ubicado en la Ciudad de México (CDMX).

Imágenes captadas por adn Noticias, mostraron el momento exacto en el que con ayuda de un camión robado, presuntos normalistas buscaron derribar la puerta del campo militar antes mencionado, esto para después prenderle fuego.

¿Qué pasó en el Campo Militar Número 1?

Fue alrededor de las 12:40 del día de este jueves, que varios sujetos encapuchados arribaron a las inmediaciones del Campo Militar Número 1 para realizar consignas por los normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron el pasado 26 de septiembre del ya lejano 2014.

Tras su llegada, comenzaron a vandalizar la entrada al centro militar ubicado en la Ciudad de México, esto con pintas en las paredes, agresiones con rocas, así como con un camión de carga que utilizaron para intentar derribar la puerta de entrada al área antes mencionada.

Luego de un par de intentos de ingresar al campo con ayuda de este camión, los supuestos normalistas de Ayotzinapa prendieron fuego a la unidad de carga, la cual quedó completamente atravesada en la zona.

Normalistas de Ayotzinapa se retiran del Campo Militar 1

Tras las acciones antes mencionadas, decenas de normalistas se retiraron del punto a bordo de camiones de pasajeros para continuar con las movilizaciones que se pretenden duren al menos hasta el próximo viernes 26 de septiembre.

Normalistas de Ayotzinapa exigen justicia por los 43 desaparecidos

Es importante mencionar que los normalistas de Ayotzinapa mantendrán las movilizaciones al menos hasta el próximo viernes 26 de septiembre, fecha en la cual se cumplen 11 años de la desaparición de los llamados 43.

Durante las manifestaciones, se harán consignas para exigir a las autoridades del Gobierno de México que se esclarezcan los hechos ocurridos en 2014, así como justicia para los responsables de los actos.

