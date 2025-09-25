inklusion.png Sitio accesible
Lex Ashton revela motivos por los que atacó a sus compañeros en CCH Sur

Lex Ashton se encuentra detenido a espera de que se esclarezcan los hechos en los que un alumno del CCH Sur perdió la vida dentro del plantel de la UNAM.

Publicado por: Yael Toribio

  • Testimonios del mismo Lex Ashton revelaron que sufría de bullying
  • Señaló que su intención era atacar a seis compañeros del CCH Sur
  • En sus redes sociales reveló las intenciones de atacar a un grupo de compañeros dentro del plantel

  • El joven de 19 años de edad podría ser procesado en los próximos días
  • Alumnos de la UNAM exigen justicia para el compañero que perdió la vida dentro del plantel
  • Alumnos denuncian incremento en los casos de agresiones entre estudiantes

