Lex Ashton revela motivos por los que atacó a sus compañeros en CCH Sur

Testimonios del mismo Lex Ashton revelaron que sufría de bullying

Señaló que su intención era atacar a seis compañeros del CCH Sur

En sus redes sociales reveló las intenciones de atacar a un grupo de compañeros dentro del plantel

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

El joven de 19 años de edad podría ser procesado en los próximos días

Alumnos de la UNAM exigen justicia para el compañero que perdió la vida dentro del plantel

Alumnos denuncian incremento en los casos de agresiones entre estudiantes

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.