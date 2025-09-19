Líneas del Metro CDMX con retrasos y estaciones cerradas este viernes

Durante la mañana de este viernes 19 de septiembre, la línea 3 y 12 del Metro registran retrasos de hasta 20 minutos, por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones o buscar rutas alternas.

Líneas del Metro CDMX con retrasos y aglomeraciones

De acuerdo con el reporte del Sistema de Transporte Colectivo ( STC ), en todas las líneas los trenes están tardando en avanzar entre 5 y 7 minutos.

Usuarios reportan que la línea 3 tiene retrasos de 20 minutos en la estación Centro Médico y Deportivo 18 de Marzo. Además, los trenes se encuentran detenidos tanto con dirección a Universidad como a Indios Verdes.

Además, en la línea 12 también se reportan retrasos de hasta 10 minutos y hay aglomeraciones en varias estaciones rumbo a Mixcoac.

Respecto a la línea 2 se informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán permanecerá cerrada hasta nuevo aviso por lo que se pide a los usuarios que tomen previsiones y busquen alternativas viales.

Autoridades del Metro CDMX informan sobre los retrasos en la línea 3

El Metro CDMX indicó que en la línea 3 se reliza revisión en zona de vías por lo que la marcha de los trenes es lenta.

También señaló que debido a la alta afluencia de usuarios en las terminales y estaciones de correspondencia se implementó la dosificación de usuarios.

Buen día. Al llegar a terminales o estaciones de correspondencia y en horarios de mayor demanda, por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 19, 2025

Esta medida consta de limitar el acceso a las estaciones que tienen aglomeraciones para evitar poner en riesgo a las personas que se encuentran cerca de los andenes. Una vez que se va despejando, se vuelve a permitir el acceso libre.

¿Cómo va el avance en el Metrobús?

Las líneas del Metrobús con mayor afluencia son la 1, 2 y 7 y usuarios reportan que en Indios Verdes y en algunas estaciones con dirección a El Caminero hay aglomeraciones.

En Tepalcates hay aglomeraciones y las unidades con dirección a Colonia del Valle y Tacubaya están tardando en arribar.

¿Cómo recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada?

La Tarjeta de Movilidad Integrada se puede recargar en las taquillas del Metro o en las máquinas del Metrobús, también a través de la App CDMX o de Mercado Pago. Solo debes abrir la aplicación, ir a el apartado de recarga transporte público y colocar tu tarjeta en la parte trasera del teléfono, después ingresar la cantidad y el método de pago. Posteriormente coloca de nuevo tu tarjeta y listo.

