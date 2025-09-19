Marchas y bloqueos afectan estas vialidades en CDMX hoy 19 de septiembre, día del Simulacro Nacional

Este viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas (tiempo del centro de México), se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2025 , conmemorando dos eventos sísmicos que marcaron profundamente al país: en 1985 y en 2017. Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información sobre las marchas y bloqueos que habrá hoy.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) han informado que las manifestaciones comenzaron desde temprano y se esperan diversas durante el día.

Las autoridades capitalinas informaron que se esperan 3 marchas, 15 concentraciones y 13 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

¿En qué partes de CDMX habrá marchas y manifestaciones hoy viernes 19 de septiembre?

Si tienes que salir en tu casa en coche o moverte en transporte público, es importante que sepas esta información para evitar retrasos.

CONVENCIÓN DE LA CDMX



Cuauhtémoc

Hora: 10:00

Lugar: Plaza de las Tres Culturas

Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Ricardo Flores Magón, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc

Destino: Zócalo Capitalino. Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, alc. Cuauhtémoc

Demanda: En el marco de la conmemoración de los 40 años del terremoto de 1985 y los 8 años del sismo de 2017, se llevará a cabo un acto de protesta para exigir la urgente implementación de políticas públicas que aseguren el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible para todos los habitantes de la Ciudad de México

Aforo: 100

MOVIMIENTO URBANO POPULAR



Cuauhtémoc

Hora: 16:00

Lugar: Plaza de las Tres Culturas. Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Ricardo Flores Magón, Col. Tlatelolco, alc. Cuauhtémoc

Destino: Zócalo Capitalino. Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: En el marco de la conmemoración de los “40 años del terremoto de 1985 y a 8 años del sismo del 2017", realizarán una marcha por el derecho a la ciudad y en defensa del territorio

Organizaciones en apoyo: Sociedad Organizada en Lucha, Organización Nacional del Poder Popular, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Cooperativa de Vivienda, Frente del Pueblo Resistencia Organizada, Juventudes Unidas por los Derechos del Pueblo y Coalición Internacional para el Hábitat México

Aforo: 400

PALESTINA MX



Miguel Hidalgo

Hora: 16:00

Lugar: Fuente de Petróleos. Anillo Periférico y Av. Paseo de la Reforma, Bosque de Chapultepec II Sección, alc. Miguel Hidalgo

Destino: Senado de la República. Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, alc. Cuauhtémoc

Demanda: Exigen el fin de la guerra en Palestina, así como el levantamiento del embargo militar integral y la ruptura del Tratado de Libre Comercio con el gobierno en guerra en Medio Oriente, así como para expresar su solidaridad con la ‘Flotilla Global Sumud’, que lleva ayuda humanitaria a Gaza, estableciendo un corredor humanitario en la zona de conflicto

Organizaciones en apoyo: Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones en México, Independencia Estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco y Frente Nacional por las 40 Horas

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones sociales en solidaridad con Palestina y que realicen pintas durante el recorrido de la marcha

Aforo: 300

Consulta aquí todas las manifestaciones del día, así como eventos culturales, deportivos y religiosos.

El viernes 19 de septiembre a las 12:00h se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025. Llegará una alerta masiva a todos los celulares a través de mensaje de texto con sonido.



No requieres datos móviles ni aplicaciones, sólo asegúrate de tener activadas las alertas de… pic.twitter.com/NDy05FMcI9 — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 18, 2025

Alternativas viales ante los bloqueos en CDMX hoy

Se recomienda a la ciudadanía evitar estas rutas y prever tiempos amplios para sus traslados, además de considerar el posible impacto de lluvias por la tarde que agraven la situación vial.

Para conocer vías secundarias o rutas de desvío, puedes consultar el Centro de Orientación Vial de la CDMX .

Hoy No Circula: qué autos descansan este viernes 19 de septiembre en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula de este viernes 19 de septiembre de 2025, aplica para vehículos con engomado AZUL, terminación de placa 9 y 0, entre las 5:00 y las 22:00 horas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.