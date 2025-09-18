Hoy No Circula CDMX y Edomex: Estos carros no podrán salir de casa viernes 19 de septiembre

El Hoy No Circula viernes 19 de septiembre aplicará para autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, con hologramas 1 y 2 en la CDMX y Edomex. La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas.

Además, los vehículos con holograma 2 deberán suspender su circulación todos los sábados, mientras que los hologramas 00 y 0 están exentos, salvo en casos de contingencia ambiental.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

El programa considera excepciones. Están libres de la medida motocicletas, autos eléctricos e híbridos, autos con matrícula de discapacitados, de demostración, antiguos y clásicos.

También aplican permisos especiales como el Pase Turístico, vehículos con holograma “EXENTO” o con verificación tipo “00” y “0”, siempre que no haya contingencia ambiental.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

El programa no se limita a la CDMX. También opera en 18 municipios conurbados del Estado de México, como Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Tultitlán.

En estas zonas, los lineamientos son los mismos que en la capital, con horarios y terminaciones de placas según el calendario oficial.

Horarios en que no aplica el Hoy No Circula

El Hoy No Circula no aplica en domingos ni días festivos. Tampoco afecta a vehículos con verificación vigente tipo “00” y “0” en condiciones normales.

El horario de restricción siempre será de 5:00 a 22:00 horas, aunque durante contingencias ambientales puede endurecerse y abarcar a más autos.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

La multa por el Hoy No Circula en la CDMX es de 20 a 30 UMAs, es decir, entre $2,171 y $3,257 pesos aproximadamente.

En Edomex, las sanciones también rondan los $2,000 pesos, además de la posibilidad de que el vehículo sea remitido al corralón.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula para vehículos foráneos?

Los autos con placas foráneas deben cumplir con el programa. De lunes a viernes no circulan de 5:00 a 11:00 horas, y todos los sábados de 5:00 a 22:00 horas.

Los extranjeros pueden tramitar un Pase Turístico Metropolitano para circular de forma temporal sin restricciones.

Fechas de verificación y reemplacamiento en la CDMX

La verificación es obligatoria dos veces al año. El calendario depende del color del engomado y la terminación de placa. Este trámite asegura que el auto no contamine en exceso.

El reemplacamiento se realiza cada tres años y es requisito para que los vehículos puedan seguir circulando sin problemas administrativos.

¿Qué puedo hacer si perdí o me robaron mis placas en CDMX?

Si un conductor pierde sus placas debe acudir a la Secretaría de Movilidad para tramitar la reposición. Se requiere el acta del Ministerio Público en caso de robo.

Mientras se gestiona, el vehículo no debe circular para evitar sanciones. Una vez repuestas, aplican las mismas reglas del Hoy No Circula.