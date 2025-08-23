Evita corajes: Trámites oficiales en México que solicitan la Llave MX como requisito obligatorio en 2025

Como parte de la digitalización y simplificación de trámites en todo el país este 2025, la Llave MX ya está siendo solicitada como requisito obligatorio para poder realizar el registro ante la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, así como para la Beca Benito Juárez para estudiantes de educación Media Superior.

Fue el titular de Becas Bienestar, Julio César León Trujillo, quien dio a conocer que el primer paso para poder realizar el registro ante los programas y apoyos antes mencionados es que los beneficiarios cuenten con este documento digital, el cual no tiene costo alguno.

¿Qué es y por qué se creó la Llave MX?

De acuerdo con las mismas autoridades de México, la Llave MX busca ser una solución tecnológica que genera una identidad digital y personal para toda la ciudadanía. Con esta herramienta los usuarios podrán ingresar a diversos portales y sitios web oficiales de los tres órdenes de Gobierno.

La finalidad de esta herramienta digital, es simplificar y reducir la cantidad de trámites que se deben de hacer en todo el país, pues desde su creación se han logrado bajar cientos de estos en entidades como la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Campeche, Colima, Michoacán, Veracruz, Baja California, Sonora y Tlaxcala.

Trámites que se pueden hacer con la Llave MX

Más allá de los trámites obligatorios que ya solicitan esta herramienta digital, es importante señalar que la Llave MX ya sirve para poder realizar los siguientes procesos oficiales ante el Gobierno de México:

Obtención, corrección y aclaración de actas ante el Registro Civil

Obtención y renovación de licencias de conducir (en algunas entidades)

Solicitud de constancia de antecedentes no penales

Denuncias digitales

Refrendo de tarjeta de circulación

Requisitos para tramitar la Llave MX

Para poder contar con la Llave MX, las y los ciudadanos deberán contar con una serie de documentos, además de que se deberán cumplir con los siguientes puntos:

Contar con CURP actualizada

Dirección con código postal

Número de célular

Correo electrónico activo y que se utilice con frecuencia

Contraseña de acceso

¿Dónde sacar la Llave MX en 2025?

Para poder crear este documento digital y oficial en México, lo único que se tiene que hacer es ingresar al siguiente enlace oficial del Gobierno y crear la cuenta correspondiente con la información antes enlistada.

