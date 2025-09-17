¡Ternurita! Así fue el rescate de una tortuga bebé de las vías del Metro CDMX

Personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX realizó un corte de corriente en la estación Normal de la Línea 2 para rescatar a una tortuga bebé que se encontraba en riesgo dentro de la zona electrificada de las vías.

¿Qué pasó en el Metro CDMX hoy?

El pequeño quelonio fue detectado caminando entre los durmientes, incluso se introducía entre el balasto —el material pétreo que da soporte a las vías—, lo que representaba un peligro inminente.

Ante la situación, el personal del área de transportación coordinó una interrupción de energía eléctrica de aproximadamente tres minutos, permitiendo al inspector jefe de estación descender a las vías para poner a salvo al animal. Una vez resguardada, la tortuga fue entregada al personal de Protección Civil, quienes se encargaron de canalizarla a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Tras el rescate, el servicio en la Línea 2 se restableció de inmediato y sin mayores contratiempos.

El Metro CDMX reiteró su compromiso con el bienestar de los animales que llegan a sus instalaciones, destacando la importancia de actuar con responsabilidad y empatía ante este tipo de situaciones.

