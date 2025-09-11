Clara Brugada ofrece conferencia para actualizar información sobre explosión de pipa en Iztapalapa

La explosión de una pipa de gas en Iztapalapa ha dejado varios muertos y decenas de lesionados, las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes y se brinda la atención a familiares de las personas que se encuentran hospitalizadas.

Autoridades investigan causas de la explosión de pipa en Iztapalapa

Durante una conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada dio a conocer actualizaciones sobre la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia.

En un primer momento adelantó que se realizará un censo para brindar el apoyo económico y de acompañamiento a las víctimas y sus familias, por lo que aún no puede explicar de cuánto será el apoyo.

La mandataria capitalina informó que, aunque el caso es de un particular, las víctimas de la explosión contarán con el apoyo del Gobierno Capitalino; no obstante, aseguró que seguirán las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Asimismo, detalló que las víctimas se encuentran en 19 hospitales de gobierno, locales y federales. Además confirmó que suman 94 heridas y aumentó a ocho el número de personas fallecidas.

Finalmente, Brugada Molina agradeció a la ciudadanía por su pronta respuesta, así como a todos los involucrados para que se atendiera la emergencia.

En la ronda de preguntas, Clara Brugada adelantó que se hará una propuesta de protocolo para la circulación de automóviles de carga y demás carros pesados.

Personas afectadas tras la explosión de pipa

La jefa de Gobierno confirmó el estado de las 94 personas afectadas:



Ocho muertos —siete hombres y una mujer—

—siete hombres y una mujer— 22 en estado crítico

Seis en estado grave

39 delicados

19 dados de alta

Reiteró que los familiares o víctimas pueden hablar con Belén Calderón, a través del número 5571952071, para recibir apoyo de la CDMX.

Estado de salud del chofer

El chofer se encuentra en situación crítica y custodiado; sin embargo, no se encuentra en calidad de detenido, según la fiscal de la Ciudad de México, debido a que siguen las investigaciones.

Por otra parte, ASEA será el responsable de investigar a la empresa responsable de la pipa, con el fin de deslindar responsabilidades; no obstante, Clara Brugada señaló que la empresa no tiene cercanía con el gobierno, aunque declaró que se investigará si existe relación.

La primera línea de investigación es el exceso de velocidad y la otra es la regulación dentro de la empresa; sin embargo, los peritos aún siguen determinando las causas de los hechos, por lo que no se puede determinar claramente qué pasó.

Lista de personas lesionadas

Mediante redes sociales, las autoridades compartieron la lista completa de personas lesionadas y los hospitales a donde fueron trasladas.

Además, se puso a disposición el número 55 5683 2222 donde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil brindará información a las personas que buscan a sus familiares.

