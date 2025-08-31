¡Caen en baches! Competidores en sillas de ruedas del Maratón CDMX denuncian irregularidades en la ruta

Los baches de la CDMX se convirtieron en tendencia al Maratón XLII de la CDMX, donde desafortunadamente, varios competidores sufrieron accidentes durante la competencia por la falta de mantenimiento de importantes vialidades capitalinas.

El atleta en silla de ruedas que lideraba la competencia, Francisco Sanclemente, tuvo que abandonar el Maratón de la CDMX, luego de caer en un bache que causó afectaciones a su silla de ruedas. Te contamos los detalles.

Reclaman a Clara Brugada por baches en ruta del Maratón CDMX

Este 31 de agosto, se llevó a cabo el Maratón XLIII de la Ciudad de México, competencia en la que resultaron afectados varios competidores de la categoría especiales, debido a la falta de mantenimiento en las calles.

Los atletas que lideraban la competencia no pudieron esquivar un bache a la altura de la calzada de Chivatito, en la zona del Bosque de Chapultepec,lo que les provocó una aparatosa caída, que alteró de forma significativa el resultado de la competencia.

Francisco Sanclemente, el atleta que lideraba la competencia, trató de esquivar el bache sin éxito, por lo que terminó derribado en el asfalto. La caída afectó su silla de ruedas, lo que obligó al deportista a abandonar la competencia. El mexicano Gonzalo Valdovinos que iba en segundo lugar, tampoco logró esquivar el bache; no obstante, logro recuperarse y terminar en tercera posición.

Francisco Sanclemente sufre caída y abandona maratón CDMX

Tras caer en el bache, el medallista paralímpico colombiano, Francisco Sanclemente, perdió el control de su vehículo y terminó en el suelo. Ante esta situación, el atleta hizo una petición al gobierno de la capital mexicana:

“Trata de tapar los baches porque para las sillas de ruedas es complejo. Son cosas que se pueden solucionar y prever”.

Esta situación resultó muy incómoda para el director del Indeporte de la CDMX, Javier Peralta, quien había asegurado que la ruta del Maratón de la CDMX estaba libre de baches.

