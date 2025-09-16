Bloqueos y manifestaciones hoy, 16 de septiembre de 2025, en la CDMX; vialidades afectadas y rutas alternas

Este martes 16 de septiembre de 2025 la Ciudad de México (CDMX) presenta bloqueos hoy en distintas avenidas principales debido a marchas, manifestaciones sociales, rodadas ciclistas, eventos culturales y desfiles conmemorativos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó afectaciones desde primeras horas, por lo que se recomienda tomar previsiones.

¿Qué marchas y manifestaciones se esperan hoy 16 de septiembre en la CDMX?

La Agenda de Movilizaciones Sociales detalla diversas concentraciones:



Amnistía Internacional se reúne desde las 8:00 en Paseo de la Reforma y Bucareli

El colectivo Laboratorio 4:20 estará en Iztapalapa para difundir derechos cannábicos

La Comuna 4:20 tendrá actividades en el Congreso de la CDMX, Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, Jardín Luis Pasteur y la Glorieta Simón Bolívar

También se espera la Mega Rodada 16 de Septiembre, organizada por grupos motociclistas en Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc.

Bloqueos en la CDMX por eventos o accidentes viales

Además de las manifestaciones hoy en CDMX, habrá cierres parciales por el Desfile Conmemorativo del CCXV Aniversario del Inicio de la Independencia de México, que recorre Campo Marte, Paseo de la Reforma, Av. Juárez y termina en el Zócalo. Este evento afectará zonas de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

No se descartan cierres por accidentes en arterias principales, lo que incrementará el tráfico CDMX durante la jornada.

¿Qué exigen los manifestantes de hoy en la CDMX?

Las demandas son variadas, desde la recolección de firmas por parte de Amnistía Internacional hasta la despenalización total del cannabis que buscan colectivos cannábicos. También se exige la creación de espacios de consumo regulado, así como defensa de territorios y medio ambiente por colectivos ciclistas en Xochimilco.

Alternativas viales por marchas y bloqueos en CDMX

Autoridades sugieren vías alternas como Circuito Interior, Av. Chapultepec, Eje Central y Viaducto. El Centro de Orientación Vial de la SSC-CDMX emitirá actualizaciones constantes para reducir afectaciones.

¿Qué autos no circulan hoy?

Este martes no circulan vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. Es importante planear traslados tomando en cuenta el Hoy No Circula y los bloqueos hoy 16 de septiembre de 2025.

