Comerciantes de la colonia Obrera, denuncian amenazas por extorsión

Vecinos y comerciantes de la colonia Obrera denuncian amenazas por extorsionadores

Casos de cobro de piso siguen en aumento en entidades como el Estado de México, Ciudad de México, Michoacán y otras entidades del país

Grupos criminales exigen altas cuotas de dinero para permitir trabajar a los comerciantes

Víctimas aseguran tener miedo a represalias

Autoridades aún no dan con los extorsionadores señalados

Centro Histórico de la CDMX, es considerado como foco rojo por este delito

