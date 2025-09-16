inklusion.png Sitio accesible
Comerciantes de la colonia Obrera, denuncian amenazas por extorsión

Comerciantes de la colonia Obrera se han visto obligados a cerrar sus locales por miedo a las represalias que pueda tomar un grupo de extorsionadores.

Publicado por: Yael Toribio

  • Vecinos y comerciantes de la colonia Obrera denuncian amenazas por extorsionadores
  • Casos de cobro de piso siguen en aumento en entidades como el Estado de México, Ciudad de México, Michoacán y otras entidades del país
  • Grupos criminales exigen altas cuotas de dinero para permitir trabajar a los comerciantes

  • Víctimas aseguran tener miedo a represalias
  • Autoridades aún no dan con los extorsionadores señalados
  • Centro Histórico de la CDMX, es considerado como foco rojo por este delito

