Comerciantes de la colonia Obrera, denuncian amenazas por extorsión
Comerciantes de la colonia Obrera se han visto obligados a cerrar sus locales por miedo a las represalias que pueda tomar un grupo de extorsionadores.
- Vecinos y comerciantes de la colonia Obrera denuncian amenazas por extorsionadores
- Casos de cobro de piso siguen en aumento en entidades como el Estado de México, Ciudad de México, Michoacán y otras entidades del país
- Grupos criminales exigen altas cuotas de dinero para permitir trabajar a los comerciantes
- Víctimas aseguran tener miedo a represalias
- Autoridades aún no dan con los extorsionadores señalados
- Centro Histórico de la CDMX, es considerado como foco rojo por este delito
