¡Otra vez! Camión queda atrapado en un socavón en la alcaldía con más reportes de baches en CDMX: FOTOS

Este martes 16 de septiembre, un camión recolector de basura quedó atrapado en un socavón en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la CDMX, solo tres días después de que un camión repartidor de refrescos quedará atrapado en un enorme socavón de 8 metros de profundidad de Iztapalapa.

Durante el 2025, los socavones en la CDMX han sido un problema constante; sin embargo, la alcaldía Gustavo A. Madero ha sido la que ha tenido mayor cantidad de reportes por baches y socavones, seguida de cerca por la alcaldía Iztapalapa. Te contamos los detalles de este caso.

Así se ve el camión recolector de basura que cayó en socavón en la GAM

Esta tarde, un camión recolector de basura que realizaba su trabajo durante las fiestas patrias quedó atrapado dentro de un socavón mientras se encontraba estacionado en la avenida 414-A, en la colonia San Juan de Aragón 7a Sección, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

⚠️🚛 ¡Otro socavón más! Un camión de basura quedó atrapado en la Av. 414-A, colonia San Juan de Aragón 7a Sección, @TuAlcaldiaGAM. Por fortuna, no hay heridos y esperan la grúa para retirarlo



De acuerdo con el conductor de la unidad, mientras realizaban la recolección de basura en dicha zona, parte del pavimento comenzó a hundirse, por lo que dos de las llantas traseras del camión quedaron atrapadas en el socavón que se formó.

En las imágenes de Fuerza Informativa Azteca (FIA) se puede observar la manera en la que el camión quedó enterrado en el pavimento. Tras lo sucedido no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, los ocupantes de la unidad deberán esperar a que llegue una grúa para poder remolcar al camión.

Jesús Arias Se abre socavón en la GAM, CDMX.

Alcaldías con más reportes de socavones en CDMX

Hasta los datos más recientes, la alcaldía que destaca con más reportes de baches en CDMX es Gustavo A. Madero, tanto en percepción ciudadana como en número de reportes formales.

De acuerdo con datos de Segiagua, de 2018 al 1 de julio de 2025, se habían detectado 986 socavones en CDMX. Las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa concentraban juntas el 43.41% de esos casos, lo que equivale a 428 socavones.

