Situación de lesionados por la explosión de Pipa en Iztapalapa hoy 16 de septiembre

La menor Jazlyn Azuleth, sobreviviente de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, fue sometida este 16 de septiembre a un procedimiento médico en el hospital Shriners Children’s Texas, en Galveston, Estados Unidos. Su abuela, Alicia Matías, falleció protegiéndola durante el accidente.

El equipo médico realizó una evaluación integral, determinando las áreas que requieren injertos cutáneos y revisando la vía aérea de la menor para decidir los próximos pasos de intubación. Tras la cirugía, su estado se mantiene crítico pero estable.

