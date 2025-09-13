Captan en video a un tráiler cayendo en un socavón en la alcaldía Iztapalapa

Un tráiler de una empresa refresquera cayó en un socavón que se abrió en la intersección de la Calle 5, en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa , Ciudad de México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

El momento fue captado en video por vecinos, donde se observa cómo el pesado vehículo se hunde casi en su totalidad en el terreno . Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

🚨#AlertaADN



😱 Calles peligrosas en Iztapalapa: un camión de refrescos quedó atrapado en un socavón en la colonia Renovaciónhttps://t.co/UjWZ0eXsKH pic.twitter.com/IHtGEbnnSR — adn40 (@adn40) September 13, 2025

Alcaldesa llega a la zona tras el socavón

La alcaldesa Aleida Alavez acudió de inmediato al lugar para coordinar acciones de protección a los vecinos. Equipos de Protección Civil, Servicios Urbanos y Policía Auxiliar acordonaron la zona y evaluaron los daños para contener cualquier riesgo adicional.

Las autoridades enfatizaron la importancia de mantener la seguridad de los residentes y prevenir accesos al área afectada.

Socavón daña casas en unidad habitacional de la GAM [VIDEO] Un socavón se formó en la calle Acuamarina y los habitantes de la zona están preocupados porque sus casas se están hundiendo.

Socavones en CDMX

Iztapalapa ha registrado varios socavones en las últimas semanas. El 29 de agosto, un camión cargado con loseta cayó en un socavón de 8 metros de profundidad en la colonia Casa Blanca

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) confirmó que este tipo de incidentes suele estar relacionado con fugas o fallas en colectores principales de la red de drenaje.

Información en desarrollo....

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.