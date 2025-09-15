inklusion.png Sitio accesible
Enfrentamiento entre comerciantes y Servidores de la Nación en el Zócalo a unas horas de la celebración del Grito

Unas horas antes del inicio de las fiestas patrias, personal del gobierno capitalino se enfrentó con comerciantes en el Centro Histórico.

Se registró una pelea entre comerciantes y policías en el Zócalo de la CDMX
Escrito por: Tania Itzel Vargas

En el Zócalo capitalino ya se encontraba todo listo para celebrar la fiesta del Grito de Independencia en la CDMX; sin embargo, antes de que comience la verbena se registró un enfrentamiento entre comerciantes y servidores del gobierno capitalino.

La riña entre vendedores ambulantes y personal del gobierno capitalino dejó como saldo varias personas lesionadas.

Policías se enfrentaron a comerciantes en el Zócalo capitalino

Aunque se desconoce cuál fue el motivo del enfrentamiento, se puede ver que vendedores ambulantes derribaron a integrantes del personal de seguridad apostado en el Zócalo capitalino y, una vez en el suelo, los patearon y golpearon.

En imágenes de Fuerza Informativa Azteca se puede ver a los servidores de la nación con heridas en el rostro.

