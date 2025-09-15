Enfrentamiento entre comerciantes y Servidores de la Nación en el Zócalo a unas horas de la celebración del Grito

En el Zócalo capitalino ya se encontraba todo listo para celebrar la fiesta del Grito de Independencia en la CDMX; sin embargo, antes de que comience la verbena se registró un enfrentamiento entre comerciantes y servidores del gobierno capitalino.

La riña entre vendedores ambulantes y personal del gobierno capitalino dejó como saldo varias personas lesionadas.

Policías se enfrentaron a comerciantes en el Zócalo capitalino

Aunque se desconoce cuál fue el motivo del enfrentamiento, se puede ver que vendedores ambulantes derribaron a integrantes del personal de seguridad apostado en el Zócalo capitalino y, una vez en el suelo, los patearon y golpearon.

¡Atención!⚠️ En la plancha del Zócalo, se registró un enfrentamiento entre elementos del personal de reordenamiento del espacio público y comerciantes ambulantes



En imágenes de Fuerza Informativa Azteca se puede ver a los servidores de la nación con heridas en el rostro.

