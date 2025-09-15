Enfrentamiento entre comerciantes y Servidores de la Nación en el Zócalo a unas horas de la celebración del Grito
Unas horas antes del inicio de las fiestas patrias, personal del gobierno capitalino se enfrentó con comerciantes en el Centro Histórico.
En el Zócalo capitalino ya se encontraba todo listo para celebrar la fiesta del Grito de Independencia en la CDMX; sin embargo, antes de que comience la verbena se registró un enfrentamiento entre comerciantes y servidores del gobierno capitalino.
La riña entre vendedores ambulantes y personal del gobierno capitalino dejó como saldo varias personas lesionadas.
Policías se enfrentaron a comerciantes en el Zócalo capitalino
Aunque se desconoce cuál fue el motivo del enfrentamiento, se puede ver que vendedores ambulantes derribaron a integrantes del personal de seguridad apostado en el Zócalo capitalino y, una vez en el suelo, los patearon y golpearon.
¡Atención!⚠️ En la plancha del Zócalo, se registró un enfrentamiento entre elementos del personal de reordenamiento del espacio público y comerciantes ambulantes— adn40 (@adn40) September 15, 2025
📹: @AztecaNoticias pic.twitter.com/tIlmdYeX9I
En imágenes de Fuerza Informativa Azteca se puede ver a los servidores de la nación con heridas en el rostro.
