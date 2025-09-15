inklusion.png Sitio accesible
Inseguridad obliga a cancelar los festejos de Independencia en México

En varios municipios de país suspendieron las celebraciones de las fiestas patrias en plazas públicas debido a la inseguridad; en Sinaloa no se realizarán festejos.

Publicado por: Adriana Pacheco

La inseguridad arrebata los espacios de convivencia, por ejemplo las plazas y explanadas y debido a ello, “El Grito” de Independencia se canceló en varios municipios del país.

  • Se suspendió “El Grito” de Independencia en Sinaloa por segunda vez consecutiva
  • Zinapécuaro, Tocumbo y Periban, en Michoacán, cancelaron las fiestas patrias
  • Se canceló el concierto de Miguel Bosé
Sinaloa
Oaxaca
