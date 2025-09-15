Inseguridad obliga a cancelar los festejos de Independencia en México

La inseguridad arrebata los espacios de convivencia, por ejemplo las plazas y explanadas y debido a ello, “El Grito” de Independencia se canceló en varios municipios del país.

Se suspendió “El Grito” de Independencia en Sinaloa por segunda vez consecutiva

Zinapécuaro, Tocumbo y Periban, en Michoacán, cancelaron las fiestas patrias

Se canceló el concierto de Miguel Bosé