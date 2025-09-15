Inseguridad obliga a cancelar los festejos de Independencia en México
En varios municipios de país suspendieron las celebraciones de las fiestas patrias en plazas públicas debido a la inseguridad; en Sinaloa no se realizarán festejos.
La inseguridad arrebata los espacios de convivencia, por ejemplo las plazas y explanadas y debido a ello, “El Grito” de Independencia se canceló en varios municipios del país.
- Se suspendió “El Grito” de Independencia en Sinaloa por segunda vez consecutiva
- Zinapécuaro, Tocumbo y Periban, en Michoacán, cancelaron las fiestas patrias
- Se canceló el concierto de Miguel Bosé