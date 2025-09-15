Vuelos y aterrizajes se suspenderán por el Desfile Militar 2025
Los vuelos se suspenderán de manera momentánea el 16 de septiembre en el AICM debido al Desfile Cívico-Militar 2025; el estatus de los viajes deben consultarse en las aerolíneas.
El 16 de septiembre los vuelos y aterrizajes se suspenderán momentáneamente en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (AICM) debido al Desfile Militar 2025.
- Los vuelos y aterrizajes se suspenderán de 9:00 a 14:00 horas
- Se reanudarán al concluir el desfile cívico-militar
- Se recomienda a los usuarios consultar su estatus de vuelo directamente en las aerolíneas