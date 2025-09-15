¿Se suspende en día festivo? Lo que pasará con el Hoy No Circula este martes 16 de septiembre
Este 16 de septiembre será un día feriado en todo el país y el programa del Hoy No Circula seguirá vigente en todas las alcaldías de la CDMX.
Ya es un hecho que este martes 16 de septiembre será un día de descanso obligatorio en todo México, por lo que miles se han preguntado si esto también aplicará con el programa del Hoy No Circula Hoy No Circula , sobre todo en la Ciudad de México (CDMX).
De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) el Hoy No Circula aplicará con normalidad este martes 16 de septiembre y todos los conductores que tienen engomado rosa deberán estar atentos.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
¿Cómo aplica el Hoy No Circula este 16 de septiembre?
Es así que todos los autos que cumplan con las siguientes características deberán de descansar en casa por el programa del Hoy No Circula:
- Terminación de placas 7 y 8
- Engomado rosa
- Holograma 1 y 2
Recordemos que el programa aplica desde las 05:00 am hasta las 22:00 pm, es decir, durante la mayor parte del día, por lo que las autoridades correspondientes tienen la facultad de multar a las personas que no lo cumplan.
Los autos que sí pueden circular este 16 de septiembre
Aunque claro, la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX informó que existen varios autos que se han salvado del programa, como lo son:
- Holograma 0 y 00
- Motocicletas
- Autos con cualquier otro engomado y terminación de placas que no señale el programa
- Autos con placas de discapacidad
- Vehículos de transporte público
Multa del Hoy No Circula
Para este año, las autoridades establecieron que la multa será de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida Actualizada), por lo que, en el peor de los casos, las personas tendrían que pagar $3394 pesos por no cumplir con el programa del Hoy No Circula .
Sin mencionar que también hay una gran posibilidad de que, según sea el caso, el auto tenga que ser enviado directamente al corralón, lo que implicaría un enorme gasto extra para el conductor afectado.
Lista de municipios donde aplica el hoy no circula
Recordemos que aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México, así como en varios municipios del Estado México :
Para el Estado de México:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Para el Valle de Toluca:
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Chapultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Rayón
- San Antonio La Isla
- San Mateo Atenco
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
Para el Valle de Santiago Tianguistenco:
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Xalatlaco
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.