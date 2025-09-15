¿Se suspende en día festivo? Lo que pasará con el Hoy No Circula este martes 16 de septiembre

Ya es un hecho que este martes 16 de septiembre será un día de descanso obligatorio en todo México, por lo que miles se han preguntado si esto también aplicará con el programa del Hoy No Circula Hoy No Circula , sobre todo en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) el Hoy No Circula aplicará con normalidad este martes 16 de septiembre y todos los conductores que tienen engomado rosa deberán estar atentos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este 16 de septiembre?

Es así que todos los autos que cumplan con las siguientes características deberán de descansar en casa por el programa del Hoy No Circula:

Terminación de placas 7 y 8

Engomado rosa

Holograma 1 y 2

Recordemos que el programa aplica desde las 05:00 am hasta las 22:00 pm, es decir, durante la mayor parte del día, por lo que las autoridades correspondientes tienen la facultad de multar a las personas que no lo cumplan.

Los autos que sí pueden circular este 16 de septiembre

Aunque claro, la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX informó que existen varios autos que se han salvado del programa, como lo son:

Holograma 0 y 00

Motocicletas

Autos con cualquier otro engomado y terminación de placas que no señale el programa

Autos con placas de discapacidad

Vehículos de transporte público

Multa del Hoy No Circula

Para este año, las autoridades establecieron que la multa será de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida Actualizada), por lo que, en el peor de los casos, las personas tendrían que pagar $3394 pesos por no cumplir con el programa del Hoy No Circula .

Sin mencionar que también hay una gran posibilidad de que, según sea el caso, el auto tenga que ser enviado directamente al corralón, lo que implicaría un enorme gasto extra para el conductor afectado.

Lista de municipios donde aplica el hoy no circula

Recordemos que aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México, así como en varios municipios del Estado México :

Para el Estado de México:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Para el Valle de Toluca:



Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio La Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Para el Valle de Santiago Tianguistenco:

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Xalatlaco

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.