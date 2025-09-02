Los grandes éxitos de La Arrolladora que seguro escucharás el 15 de Septiembre en el Zócalo

La Arrolladora Banda El Limón será la encargada de celebrar junto con los capitalinos la esperada fiesta del Grito de Independencia, el próximo 15 de septiembre, en el Zócalo capitalino.

La icónica banda de música regional mexicana dará un espectacular concierto totalmente gratuito que seguramente incluirá sus más grandes éxitos, entre ellos: ‘Y que quede claro’, ‘Sobre mis pies’. Pero, ¿cuáles son las canciones de La Arrolladora que no pueden faltar en esta fiesta mexicana del 15 de septiembre? Te contamos.

Canciones que tocará La Arrolladora en el Zócalo en la fiesta mexicana

Este 2 de septiembre se dio a conocer que el festejo del Grito de independencia incluirá un espectacular concierto de La Arrolladora Banda El Limón en el Zócalo capitalino. Se trata de un evento gratuito abierto a todo público, por lo que si eres fan de esta agrupación te recomendamos que te vayas preparando para disfrutar de una fiesta mexicana memorable.

A lo largo de más de seis décadas, La Arrolladora ha grabado al menos 23 álbumes, por lo que cuentan con un amplio repertorio y muchísimos éxitos entre los que se encuentra seguramente esa canción que te llega justo al ‘cora’. Los más grandes éxitos de La Arrolladora que creemos no pueden faltar en la fiesta del 15 de septiembre son los siguientes:

Perdona mi franqueza

La llamada de mi ex

Cabecita Dura

El caballo de Pepito

La otra cara de la moneda

Comparame

La Suata

Metiendo las patas

Si tu amor no vuelve

Evítame la pena

De mil maneras

Huele a peligro

Entrégame tu amor

En los puros huesitos

Media naranja

Entre beso y beso

Calidad y cantidad

Ojos en blanco

Todo depende de tíCedí

Más adelante

Labios mentirosos

¿Cuál es la canción más escuchada de La Arrolladora?

La canción más escuchada de La Arrolladora Banda el Limón en Spotify es ‘Si tu amor no vuelve’ con más de 186 millones de reproducciones, según datos recientes de Kworb.

Sin embargo, existen otras canciones muy populares del grupo que incluyen: ‘Llamada de mi ex’, ‘Cabecita dura’ y ‘Y que quede claro’.

¿Quién fue el mejor cantante de La Arrolladora?

A lo largo de 60 años, La Arrolladora Banda El Limón ha tenido un gran desfile de cantantes; sin embargo, Jorge Medina es el referente de La Arrolladora e incluso del género banda en todos los tiempos, pues fue este famoso quien le dio identidad haciéndose la voz más característica del género.

Sin embargo, también han destacado los vocalistas Germán Montero, Josi Cuen, Vincen Melendres, Gollo Corona y Jan Mauleón.

