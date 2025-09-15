Ubicación de los centros de acopio de la UNAM para afectados por explosión de pipa en Iztapalapa

El pasado miércoles 10 de septiembre se registró un terrible accidente en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, cuando una pipa de gas se volcó por el puente de la Concordia y provocó una enorme explosión que dejó decenas de muertos y heridos.

El saldo fue de 94 heridos, de los cuales algunos ya perdieron la vida y varios se encuentran en estado crítico en varios hospitales de la CDMX, por lo que los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han establecido centros de acopio para llevar apoyo a los centros de salud donde se encuentran los heridos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Ubicación de los centros de acopio de la UNAM

Fiel a su costumbre, los estudiantes de la UNAM siempre aparecen cada vez que hay una tragedia. En esta ocasión, hay centros de acopio en la FES (Facultad de Estudios Superiores) y en las facultades ubicadas en Ciudad Universitaria.

FES Zaragoza. En el Campus 1, junto al auditorio, abierto desde las 10:00 am.

En el Campus 1, junto al auditorio, abierto desde las 10:00 am. FES Aragón . En el Edificio de Gobierno, abierto del mediodía a las 20:00 pm.

. En el Edificio de Gobierno, abierto del mediodía a las 20:00 pm. FES Iztacala

Ciudad Universitaria: En la Facultad de Psicología, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Derecho, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Lista de artículos que puedes donar en los centros de acopio

Se le da prioridad a los artículos de curación como gasas, vendas, alcohol, productos de higiene personal.

También se pueden llevar productos básicos de comida enlatada, agua potable, víveres, mantas e impermeables. Destaca que en la Facultad de Veterinaria también hay una colecta de croquetas.

Actualización de muertos y heridos tras explosión de pipa en Iztapalapa

Para el lunes 15 de septiembre, la Secretaría de Salud Pública de la CDMX informó que el número de muertos ha aumentado y el corte es el siguiente:

14 muertos

39 personas hospitalizadas

30 personas dadas de alta

De todos ellos, al menos 22 pacientes se encuentran en estado crítico, mientras que las autoridades mantienen la investigación para determinar los motivos exactos del accidente y tomar acciones correspondientes.

🔺Al corte de las 10:00 hrs, informamos sobre el accidente en #Iztapalapa:



• 39 personas permanecen hospitalizadas

• 30 han sido dadas de alta

• 14 personas lamentablemente fallecieron pic.twitter.com/FlkRoTDlUa — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 15, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.