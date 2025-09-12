Los números de placa que no circulan el viernes 12 de septiembre
Si este viernes 12 de septiembre incumples el Hoy No Circula, puedes pagar entre dos o más de tres mil 257 pesos. ¡No afectes tus planes de fin de semana!
De cara al fin de semana, este viernes 12 de septiembre el programa Hoy No Circula estará vigente de las 05:00 a las 22:00 horas. La restricción aplica para los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, así como aquellos que porten hologramas 1 y 2.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Esto significa que no podrán circular en los horarios establecidos dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México , especialmente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en varios municipios conurbados del Estado de México (Edomex).
¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 7, 2025
Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.
🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.
🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/8gxlENRLmP
¿Quiénes están exentos?
El programa no aplica a los automóviles con holograma 0 y 00, así como a los eléctricos e híbridos. También quedan fuera de la medida:
- Transporte público (autobuses, trolebuses, Metrobús)
- Servicios de emergencia
- Motocicletas y taxis
- Vehículos destinados a personas con discapacidad
Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula
Quienes no respeten el Hoy No Circula se arriesgan a una multa de entre dos mil 171 y tres mil 257 pesos, equivalente a 20 a 30 UMA. Además, el vehículo puede ser llevado al corralón, lo que implica un gasto adicional y pérdida de tiempo para el conductor.
Así fue la caótica mañana en la CDMX tras las lluvias
Municipios del Edomex donde aplica
En el Estado de México, la medida está vigente en los municipios conurbados con mayor actividad vehicular. Entre ellos destacan:
- Ecatepec
- Naucalpan
- Tlalnepantla
- Nezahualcóyotl
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Toluca
- Huixquilucan
Recomendaciones de movilidad si tu auto descansa
Las autoridades ambientales sugieren a los automovilistas planear con anticipación sus traslados y optar, de ser posible, por el transporte público.
Metro, Metrobús , Trolebús, Tren Suburbano y RTP son alternativas para quienes se ven afectados por la restricción. También se recomienda el uso de Ecobici o vehículos compartidos.
OFICIAL: Cierre indefinido en Periférico por volcadura de camión en Alameda Oriente
El alcalde de Nezahualcóyotl señaló que por instrucciones del Ejecutivo, las obras estarán a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Clima y calidad del aire en CDMX
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este viernes cielo medio nublado con lluvias aisladas en la Zona Metropolitana, lo que ayudará a dispersar contaminantes.
Por su parte, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) estima que la calidad del aire será buena durante la mañana, con tendencia a mejorar hacia la tarde gracias a corrientes de viento moderado.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.