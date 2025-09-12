Los números de placa que no circulan el viernes 12 de septiembre

De cara al fin de semana, este viernes 12 de septiembre el programa Hoy No Circula estará vigente de las 05:00 a las 22:00 horas. La restricción aplica para los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, así como aquellos que porten hologramas 1 y 2.

Esto significa que no podrán circular en los horarios establecidos dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México , especialmente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en varios municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

¿Quiénes están exentos?

El programa no aplica a los automóviles con holograma 0 y 00, así como a los eléctricos e híbridos. También quedan fuera de la medida:



Transporte público

Servicios de emergencia

Motocicletas y taxis

Vehículos destinados a personas con discapacidad

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Quienes no respeten el Hoy No Circula se arriesgan a una multa de entre dos mil 171 y tres mil 257 pesos, equivalente a 20 a 30 UMA. Además, el vehículo puede ser llevado al corralón, lo que implica un gasto adicional y pérdida de tiempo para el conductor.

Municipios del Edomex donde aplica

En el Estado de México, la medida está vigente en los municipios conurbados con mayor actividad vehicular. Entre ellos destacan:



Ecatepec

Naucalpan

Tlalnepantla

Nezahualcóyotl

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Toluca

Huixquilucan

Recomendaciones de movilidad si tu auto descansa

Las autoridades ambientales sugieren a los automovilistas planear con anticipación sus traslados y optar, de ser posible, por el transporte público.

Metro, Metrobús , Trolebús, Tren Suburbano y RTP son alternativas para quienes se ven afectados por la restricción. También se recomienda el uso de Ecobici o vehículos compartidos.

Clima y calidad del aire en CDMX

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este viernes cielo medio nublado con lluvias aisladas en la Zona Metropolitana, lo que ayudará a dispersar contaminantes.

Por su parte, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) estima que la calidad del aire será buena durante la mañana, con tendencia a mejorar hacia la tarde gracias a corrientes de viento moderado.

