Clara Brugada realiza encendido del alumbrado patrio 2025; horario en que lo puedes ver

La noche de este jueves, se realizó el encendido del alumbrado decorativo del aniversario 215 de la Independencia de México, en el Zócalo. El evento estuvo encabezado por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. De esta manera inicia la cuenta regresiva para los festejos del Grito el próximo 15 y 16 de septiembre.

Esto después de que se pospusiera ayer el encendido debido a la tragedia ocurrida en la alcaldía Iztapalapa, donde 94 personas resultaron heridas y otras ocho perdieron la vida por la explosión de una pipa.

El alumbrado patrio fue instalado en edificios representativos del Zócalo CDMX, como son el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y otros inmuebles que rodean la plancha capitalina.

