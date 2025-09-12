Metro CDMX hoy 12 de septiembre: Retrasos y alta afluencia causan demoras en líneas clave

Usuarios del Metro de la Ciudad de México (CDMX) enfrentan esta mañana múltiples retrasos, saturaciones y servicio lento en varias líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC), lo cual está afectando el traslado de miles de personas.

¿Cómo va el avance en el Metro CDMX hoy viernes 12 de septiembre 2025?

De acuerdo con los primeros informes del Metro CDMX, todas las Líneas funcionan con normalidad, pero los usuarios comenzaron a levantar algunos reportes en redes sociales. Las quejas señalan que las líneas B y 8 son las más afectadas:

“Más de 15min el tren detenido en constitución en Línea 8 y nada que sale”, “Comenzamos con retrasos en Línea 8 en UAM, está lleno el andén”, “No sirve la porquería de Línea 2 ambos sentidos”, “La Línea 2 no se mueve y no dicen por qué", "¿Qué pasa con la línea 6?"; se lee en los comentarios.

Cierre de estación del Metro Zócalo

Se recuerda a los usuarios que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña pernacerá cerrada hasta nuevo aviso.

Algunas alternativas que puedes usar son las estaciones:



Pino Suárez

Allende

San Juan de Letrán

Bellas Artes

Recomendaciones a los usuarios

Salir con anticipación si planeas usar las líneas afectadas, ya que los tiempos de traslado pueden variar considerablemente

Verificar reportes oficiales del Metro CDMX y sus cuentas de redes sociales para enterarse de actualizaciones o cambios de servicio

Si es posible, considerar rutas alternas para evitar demoras

¿Cómo es el avance en el Metrobús, hoy 12 de septiembre?

El Metrobús CDMX comenzó el viernes sin mayores contratiempos en la mayoría de sus líneas. En este enlace puedes consultar el estado del servicio en tiempo real .

