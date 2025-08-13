inklusion.png Sitio accesible
Sobrevuelo de dron de EUA en Valle de Bravo, Edomex, fue respaldado por Gobierno Mexicano: Harfuch

Información señala que EUA tiene órdenes que posibilitan operaciones en territorio mexicano contra cárteles; ahora, un dron sobrevoló Valle de Bravo

Omar García Harfuch
Escrito por: Ximena Ochoa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , confirmó que el dron que sobrevoló Valle de Bravo y zonas cercanas no era militar, sino un vehículo aéreo no tripulado operado a solicitud del Gobierno de México para colaborar en investigaciones oficiales.

“(Estos drones) vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país. En este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México, pero es a petición de nuestro país”, detalló este miércoles 13 de agosto.

¿Por qué sobrevoló un dron en Valle de Bravo?

Harfuch enfatizó que el vuelo del dron fue autorizado y solicitado por instituciones mexicanas, además de que ningún aparato extranjero puede operar libremente en nuestro espacio aéreo sin coordinación oficial.

Asimismo, detalló que esta asistencia aérea forma parte de acuerdos de cooperación en seguridad pública y que tales vuelos solo se autorizan mediante protocolos combinados con autoridades estadounidenses, en este caso.

La polémica por el sobrevuelo del dron MQ-9B “Guardian”

Previo a la declaración del secretario, en redes sociales comenzó a agradarse el tema, luego de que en la plataforma Flightradar24 se observara a una aeronave, perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, dando vueltas en Valle de Bravo.

El dron fue identificado como MQ-9B Guardian (también conocido como SkyGuardian); no obstante, se conoció más de él cuando se identificó con la matrícula CBP-113 y operado bajo el indicativo “TROY701”, es decir, características de las Fuerzas Armas de EUA.

De acuerdo a lo que se conoce, este modelo es ampliamente utilizado para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento; destaca por su autonomía superior a las 40 horas, capacidad para operar hasta los 24 mil pies (o incluso más) y sensores avanzados como radar Lynx y sistemas electro-ópticos/infrarrojos.

La zona sobrevolada —Valle de Bravo, Tejupilco, Zacazonapan, Avándaro y El Peñón— es considerada estratégica y tiene presencia del grupo criminal La Nueva Familia Michoacana , liderado por los hermanos Hurtado Olascoaga (El Pez y La Fresa).

El Cuini La tuta
Alianza de seguridad entre México y EUA

El incidente ocurre en un contexto sensible: un día antes, México extraditó a 26 presuntos criminales a Estados Unidos, entre los que destacan capos o cercanos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Además, solo cinco días antes, The New York Times aseguró que Donald Trump firmó un decreto en secrecía que autoriza al Ejército estadounidense a combatir cárteles en el extranjero, lo que aumentó la atención sobre la misión del dron.

