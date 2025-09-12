Bloqueos y rodadas provocarán cierres en avenidas principales de CDMX

Todos los días miles de capitalinos se trasladan por toda la CDMX y debido a los bloqueos y manifestaciones se genera tráfico y caos vehicular, y para que tomes previsiones en Insurgentes y Reforma habrá concentraciones para que evites la zona y busques alternativas viales hoy viernes 12 de septiembre de 2025.

¿En qué alcaldía de CDMX habrá más bloqueos hoy?

Este día se tienen previstos 13 bloqueos en las alcaldías Gustavo A. Madero, Tlalpan, Milpa Alta, Benito Juárez, Coyoacán, Xochimilco, Venustiano Carranza y Magdalena Contreras, la demarcación más afectada será Cuauhtémoc con 4 manifestaciones.

Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy

06:30 horas Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera; Av. Insurgentes Norte y Av. Montiel, colonia Tepeyac Insurgentes.

08:00 horas en Carretera Picacho-Ajusco 24 , colonia Héroes de Padierna.

09:00 horas en Av. México Norte y Constitución, colonia Villa Milpa Alta.

11:00 horas en Av. División del Norte 906, colonia Narvarte Poniente.

12:00 horas Av. Independencia 82, colonia Centro; Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico; Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, colonia Tabacalera; Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro.

13:00 horas en Av. Insurgentes Sur 3000 , Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria.

14:00 horas en Av. Guadalupe I. Ramírez 4, colonia El Rosario.

15:00 horas en Av. Capitán Carlos León, colonia Peñón de los Baños.

19:00 horas en Av. Contreras 300, colonia San Jerónimo Lídice.

Rodadas previstas para este viernes en CDMX

En la alcaldía Iztapalapa se tiene prevista una rodada ciclista a las 08:45 horas en Nissan Fuji Calzada Ermita Iztapalapa número 848 en la colonia Minerva con destino al Centro Comercial Acrópolis ubicada en Avenida Lomas Verdes número 800 en la colonia Lomas Verdes 3ra sección en Naucalpan de Juárez, Edomex.

