Autoridades confirman que la “abuelita heroína” está viva y siendo atendida

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México aclaró que la “abuelita heroína” Alicia Matías Teodoro, quien protegió con su cuerpo a su nieta durante la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, sigue con vida. La confusión surgió debido a que su nombre fue compartido por error en una lista oficial de víctimas fatales emitida la noche de ayer.

“Lamentamos profundamente esta situación y ofrecemos una sincera disculpa a la familia, a quienes reiteramos nuestro respeto y solidaridad en este momento sensible”, subrayó la Secretaría de Salud capitalina en un comunicado.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informa: pic.twitter.com/Tloh63CCKc — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 12, 2025

Alicia, de 49 años, sufrió quemaduras graves que ponen en riesgo su vida, pero sus familiares informan que está recibiendo atención médica especializada. La menor que protegió está estable y bajo cuidado médico.

Asimismo, la dependencia sostuvo que ya se revisan los procedimientos internos de verificación para evitar que un hecho así se repita.

#AlMomento 🚨 Sandra Barajas, hermana de Alicia Matías Teodoro, confirma que su hermana sigue viva, en estado grave y aún continuan esperando la cirugía pic.twitter.com/RTcKjcF371 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 12, 2025

Hasta el momento hay ocho fallecimientos confirmados y decenas de heridos tras la tragedia.

¿Quién es Alicia Matías Teodoro, la abuelita heroína de Iztapalapa?

Alicia Matías Teodoro es la mujer de 49 años que se convirtió en símbolo de valentía tras la explosión de una pipa de gas el 10 de septiembre de 2025 en el Puente de la Concordia, Iztapalapa. Ese día, mientras trabajaba como checadora de transporte público acompañada de su nieta Jazmín, de dos años, Alicia arriesgó su vida para proteger a la menor cubriéndola con su cuerpo cuando ocurrió el siniestro.

Gracias a ese acto, la niña sufrió heridas en brazos y piernas, mientras que Alicia resultó con quemaduras graves que afectan el 90% de su cuerpo. Tras el accidente, encontraron al policía Sergio Ángel Soriano del Sector Cetram Santa Marta, quien las auxilió.

