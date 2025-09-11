Muere Daniela Barragán, estudiante de la FES Cuautitlán, tras explosión de pipa en Iztapalapa

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM, confirmó el fallecimiento de Ana Daniela Barragán Ramírez, tras la explosión de una pipa de gas LP en el Puente la Concordia, Iztapalapa. En un mensaje difundido en redes sociales, expresó sus condolencias por el sensible fallecimiento de su alumna de Ingeniería en Alimentos.

“Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, y honramos con respeto y cariño su memoria”, indicó.

#FESCuautitlán lamenta el sensible fallecimiento de nuestra alumna Ana Daniela. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/7mPZFXxvgc — FES CUAUTITLÁN UNAM (@FESC_UNAM) September 12, 2025

Se trata de la joven cuyas pertenencias—un teléfono celular que estaba que estaba casi derretido y maquillaje— fueron encontradas en la zona del accidente.

Ana Daniela Barragán Ramírez estudiante de la UNAM aún NO aparece, para su mala fortuna estuvo en la explosión de Iztapalapa. pic.twitter.com/FO77n7tqfZ — CapiSuperGirl (@capiabril_) September 11, 2025

¿Quién era Ana Daniela Barragán Ramírez?

Ana Daniela Barragán Ramírez fue trasladada inicialmente al Hospital General Iztapalapa en calidad de desconocida, y más tarde fue llevada al Hospital General Rubén Leñero. Aunque en un principio se reportó que tenía 25 años, se confirmó que la joven tenía 19 años y era estudiante de la UNAM.

El cuerpo de Daniela fue sometido a un análisis de ADN para su identificación, proceso que comenzó alrededor del mediodía. Una vez confirmada su identidad, Bryan Ramos, su pareja, compartió un emotivo mensaje de despedida en redes sociales.

El día de hoy no sólo perdí a mi mejor amiga, perdí a mi futura esposa, a la futura madre de mis hijos ‘uhahuas’ (como ella decía). Perdí a la compañera de mi vida, nunca supe lo que fue amar con tanta intensidad a partir desde que te conocí -escribió.

Ana Daniela Barragán es una de las ocho víctimas mortales confirmadas hasta el momento tras la explosión, la cual sucedió a las 14:20 horas bajo el Puente de La Concordia a la altura de la Calzada Ignacio Zaragoza.

