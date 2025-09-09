¡Sí llegas! El Metrobús CDMX tendrá nuevo horario de servicio en viernes y sábado

La línea 1 del Metrobús recorre la Ciudad de México (CDMX) de norte a sur, por lo que millones de capitalinos la utilizan para transportarse todos los días. Ahora, el Metrobús extenderá su horario de servicio en fines de semana y, en lugar de terminar a las 12 de la noche, lo hará hasta la 01:00 de la mañana en viernes y sábados.

Sí, es una realidad. A través de un comunicado oficial, el Metrobús señaló que a partir del 12 de septiembre ampliará su horario de servicio durante los fines de semana y ahora las personas podrán utilizar sus unidades para llegar a casa más tarde.

Detalles del nuevo horario de la Línea 1 del Metrobús

Señalaron que mantendrán su servicio normal de 04:30 am hasta las 00:00 horas, con la diferencia de que los días viernes y sábados las unidades seguirán pasando hasta la 01:00 de la mañana.

Aunque claro, el intervalo de tiempo entre cada Metrobús será diferente en este horario, pues tardarán en pasar aproximadamente 10 minutos entre cada uno.

Por si fuera poco, es importante señalar que la última unidad de Metrobús saldrá de El Caminero a Indios Verdes en punto de la 01:00 am, por lo que algunas personas todavía podrían abordarlo en otras estaciones después de dicha hora si corren con suerte.

¿Qué costo tendrá el Metrobús con su nuevo horario?

Es importante detallar que decidieron mantener su tarifa de $6 pesos, sin importar el horario de servicio. No tendrá un aumento por operar en la madrugada como otros servicios de transporte y se podrán seguir utilizando los mismos métodos de pago como durante el día (tarjeta de movilidad, tarjeta de crédito, débito, relojes inteligentes y teléfonos inteligentes).

El recorrido de la Línea 1 del Metrobús

Como mencionamos, la Línea 1 es la más utilizada del Metrobús , ya que va desde Indios Verdes, al norte de la Ciudad de México (contectando con millones de personas en el Estado de México), hasta el sur de la capital en la estación de El Caminero.

Por si fuera poco, recorre todo Insurgentes, una de las avenidas más concurridas de la CDMX, además de que pasa por sitios con alta afluencia de gente como La Raza, Paseo de la Reforma, Viaductoo, Av. Mixcoac, Ciudad Universitaria e incluso con Periférico Sur.

