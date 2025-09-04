Convocan a megamarcha contra fallas en el Metro CDMX; fecha y calles afectadas
El colectivo Mejor Movilidad convocó a la movilización tras las múltiples fallas que ha presentado el Metro CDMX en la Línea 3, 9, A, B y otras tantas.
Luego de las múltiples fallas que ha presentado el Metro de la Ciudad de México (CDMX) en sus diferentes líneas, el colectivo Mejor Movilidad convocó a una megamarcha en la capital del país este próximo sábado 6 de septiembre de 2025 para exigir un mejor servicio en el sistema de transporte.
Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que se comenzó a difundir la convocatoria, la cual busca que las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) y de la misma CDMX atiendan 10 puntos de crisis que han afectado por meses los traslados de las y los usuarios.
Reparan socavón al exterior de estación Aquiles Serdán del Metro CDMX
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
¿De dónde saldrá la marcha contra el Metro CDMX?
De acuerdo con la convocatoria, la cita para la marcha contra las fallas que ha presentado el Metro CDMX será en punto de las 15:00 horas en la Glorieta de los Insurgentes ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, zona de la cual saldrá la movilización.
Es importante señalar que la marcha terminará frente a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la capital del país, por lo cual se prevén afectaciones en los siguientes puntos:
- Insurgentes Sur
- Tonalá
- Calle Durango
- Calle Colima
- Calle Tabasco
- Avenida Álvaro Obregón
Calles para las personas, no para los carros#MarchaMejorMovilidad pic.twitter.com/52DMTLA8Ac— Mejor Movilidad CDMX (@MMovilidad_CDMX) September 1, 2025
¿Qué se pide en la marcha contra el Metro CDMX?
Entre las demandas que está haciendo el colectivo, se encuentra la de la creación de calles peatonales como la de Madero en la zona centro de la CDMX , así como los siguientes puntos:
- Accesibilidad universal en todas las estaciones de la Movilidad Integrada
- Implementación de vías que cuenten con lo estipulado en el Artículo 179 de la Ley de Movilidad
- Creación de la Línea 10 del Metro debajo de Insurgentes Sur
- Integración metropolitana
- Reorientación de programas de BTR
- Retiro del programa licencias permanentes
- Presupuesto para la movilidad en CDMX
¿Afectará tus planes? Lista de las estaciones del Metro CDMX que estarán cerradas en septiembre
Durante el mes de septiembre, habrá algunas estaciones del Metro CDMX que permanecerán cerradas debido a los trabajos de reparación que realiza el gobierno.
Piden unificar Metrobús con Mexibús en CDMX y Edomex
Dentro de las exigencias que se harán durante la marcha con dirección a la SEMOVI, se contempla la exigencia de crear convenios entre el Estado de México y la Ciudad de México para homologar los accesos generales con la Tarjeta de Movilidad Integrada.
Por otro lado, también se busca una mayor y mejor conectividad para que tanto el Metrobús como el Mexibús brinden un servicio único tanto para los capitalinos como para los mexiquenses.
Líneas del Metro que más tienen afectaciones por día
Vale la pena señalar que en las últimas semanas, Líneas como la 2, 3, 5, 9, A y la B se han visto severamente afectadas por las lluvias que han azotado a la CDMX, pues incluso se ha suspendido el servicio durante varios minutos a la espera de la atención correspondiente.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.