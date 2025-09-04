Convocan a megamarcha contra fallas en el Metro CDMX; fecha y calles afectadas

Luego de las múltiples fallas que ha presentado el Metro de la Ciudad de México (CDMX) en sus diferentes líneas, el colectivo Mejor Movilidad convocó a una megamarcha en la capital del país este próximo sábado 6 de septiembre de 2025 para exigir un mejor servicio en el sistema de transporte.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que se comenzó a difundir la convocatoria, la cual busca que las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) y de la misma CDMX atiendan 10 puntos de crisis que han afectado por meses los traslados de las y los usuarios.

¿De dónde saldrá la marcha contra el Metro CDMX?

De acuerdo con la convocatoria, la cita para la marcha contra las fallas que ha presentado el Metro CDMX será en punto de las 15:00 horas en la Glorieta de los Insurgentes ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, zona de la cual saldrá la movilización.

Es importante señalar que la marcha terminará frente a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la capital del país, por lo cual se prevén afectaciones en los siguientes puntos:

Insurgentes Sur

Tonalá

Calle Durango

Calle Colima

Calle Tabasco

Avenida Álvaro Obregón

¿Qué se pide en la marcha contra el Metro CDMX?

Entre las demandas que está haciendo el colectivo, se encuentra la de la creación de calles peatonales como la de Madero en la zona centro de la CDMX , así como los siguientes puntos:

Accesibilidad universal en todas las estaciones de la Movilidad Integrada

Implementación de vías que cuenten con lo estipulado en el Artículo 179 de la Ley de Movilidad

Creación de la Línea 10 del Metro debajo de Insurgentes Sur

Integración metropolitana

Reorientación de programas de BTR

Retiro del programa licencias permanentes

Presupuesto para la movilidad en CDMX

Piden unificar Metrobús con Mexibús en CDMX y Edomex

Dentro de las exigencias que se harán durante la marcha con dirección a la SEMOVI, se contempla la exigencia de crear convenios entre el Estado de México y la Ciudad de México para homologar los accesos generales con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Por otro lado, también se busca una mayor y mejor conectividad para que tanto el Metrobús como el Mexibús brinden un servicio único tanto para los capitalinos como para los mexiquenses.

Líneas del Metro que más tienen afectaciones por día

Vale la pena señalar que en las últimas semanas, Líneas como la 2, 3, 5, 9, A y la B se han visto severamente afectadas por las lluvias que han azotado a la CDMX, pues incluso se ha suspendido el servicio durante varios minutos a la espera de la atención correspondiente.

