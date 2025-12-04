Retrasos en el Metro CDMX por revisión de tren en Línea 3

El Metro CDMX informó que retiró un tren de la Línea 3 para una revisión técnica, lo que generó marcha lenta y tiempos de espera prolongados desde Indios Verdes hasta Universidad. El aviso oficial se publicó a las 16:42 h en la cuenta @MetroCDMX en X.

El organismo pidió a los usuarios permitir el libre cierre de puertas y atender al personal operativo. Hasta el momento no existe una estimación oficial del tiempo de normalización, aunque estas revisiones suelen tardar entre 30 minutos y dos horas.

Buena tarde. Se retira un tren para revisión en la Línea 3, por lo que la marcha es lenta. Atiende las indicaciones del personal del sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 4, 2025

Estaciones con mayores retrasos

La marcha lenta afecta a toda la Línea 3, pero los tiempos de espera más largos se reportan en tramos con alta demanda. Usuarios informaron saturación notable entre Indios Verdes y Deportivo 18 de Marzo, así como en La Raza, Potrero y Tlatelolco.

🚨#AlertaADN



¡Ya basta! 😰Desalojan a usuarios de la Línea 3 del Metro debido al retiro de un tren para revisión https://t.co/PBSFTzBJ7m pic.twitter.com/jL85npXO8g — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 5, 2025

En la zona centro, estaciones como Hidalgo, Juárez y Balderas también registran acumulación de personas, mientras que al sur, Centro Médico, Etiopía y Zapata presentan accesos controlados para evitar riesgos.

Alternativas para continuar el trayecto

El Metrobús Línea 1 ofrece una opción directa en el corredor Insurgentes y opera con intervalos regulares. El Trolebús Línea 1 conecta desde la Central del Norte hasta la Central del Sur y puede complementar desplazamientos urgentes.

Las apps de movilidad presentan tarifas dinámicas debido al incremento de solicitudes en zonas cercanas a estaciones saturadas.

Fallas frecuentes y por qué ocurren

Expertos en movilidad explican que los trenes del Metro CDMX requieren revisiones constantes para evitar fallas mayores, sobre todo en líneas con alto flujo como la Línea 3. La acumulación de desgaste en frenos y sistemas eléctricos suele detonar este tipo de retiros inesperados.

Estas situaciones buscan prevenir riesgos operativos. Aunque generan retrasos temporales, permiten mantener la seguridad del sistema y evitar incidentes que podrían afectar a miles de pasajeros.

¿Qué dicen las autoridades y qué se espera?

El Metro CDMX señaló que actualizará la información a través de X con nuevos tiempos de espera. Personal operativo permanece en andenes para agilizar ascensos y descensos.

Se espera que la normalización ocurra dentro del rango habitual, aunque la hora pico vespertina podría alargar el proceso. Las autoridades recomiendan anticipar traslados y revisar reportes cada pocos minutos.

Recomendaciones para usuarios afectados

Los usuarios deben permitir que otros pasajeros desciendan antes de abordar

Acatar instrucciones del personal de seguridad

En estaciones saturadas, esperar el siguiente convoy suele reducir riesgos

El Metro CDMX pide consultar su cuenta oficial para recibir reportes en tiempo real y evitar trayectos innecesarios si existe una alternativa cercana.

