inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Ciudad
Nota

Explosión de pipa en Iztapalapa; número de WhatsApp de respuesta 24/7 para información

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada actualizó los datos sobre la explosión de una pipa la tarde de ayer en Puente la Concordia en Iztapalapa.

Explosión de pipa en Iztapalapa, número de información
Deidalí Gómez | adn40
Actualizado el 11 septiembre 2025 13:37hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Hakbar Juárez

Durante una conferencia de prensa de actualización sobre la situación tras la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia en Iztapalapa la jefa de Gobierno Clara Brugada, dio a conocer un número de WhatsApp para que familiares de las víctimas puedan recibir datos sobre ellos y localizarlos en caso de no saber sobre paradero. El número es 5571952071 con Belén Calderón.

Al momento hay dos personas que no están identificadas y de las cuales no se ha presentado ningún familiar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Fiscalía abrió investigación sobre el caso de la explosión de pipa en Iztapalapa

En la misma conferencia, se dio a conocer que la Fiscalía de la CDMX

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Hakbar Juárez

hakbar.canales@tvazteca.com.mx