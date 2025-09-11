Explosión de pipa en Iztapalapa; número de WhatsApp de respuesta 24/7 para información

Durante una conferencia de prensa de actualización sobre la situación tras la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia en Iztapalapa la jefa de Gobierno Clara Brugada, dio a conocer un número de WhatsApp para que familiares de las víctimas puedan recibir datos sobre ellos y localizarlos en caso de no saber sobre paradero. El número es 5571952071 con Belén Calderón.

Al momento hay dos personas que no están identificadas y de las cuales no se ha presentado ningún familiar.

La @FiscaliaCDMX ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente, deslindar responsabilidades y garantizar que no haya impunidad.



Desde el Gobierno de la Ciudad de México se dará puntual seguimiento a este proceso, porque nuestro…

Fiscalía abrió investigación sobre el caso de la explosión de pipa en Iztapalapa

En la misma conferencia, se dio a conocer que la Fiscalía de la CDMX