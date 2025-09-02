Hora en la que dejará de caer granizo y lluvia en CDMX; activan doble alerta y ya hay afectaciones

Desde las 16:40 de este martes 2 y hasta las 02:00 del miércoles de 3 septiembre de 2025, todas las alcaldías de la Ciudad de México ( CDMX ) estarán bajo alerta por la presencia de lluvia y caída de granizo, esto de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Fue a través de sus redes sociales que la SGIRPC, señaló que se activó alerta amarilla para las demarcaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Por su parte, la alerta naranja se mantendrá en las horas antes mencionadas en las alcaldías de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Así fue la caótica mañana en la CDMX tras las lluvias [VIDEO] La mañana de este martes 2 de septiembre, las lluvias dieron los buenos días a los capitalinos; sin embargo, encharcamientos y poco transporte transtornaron la mañana.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué implica la alerta amarilla por lluvia en la CDMX?

De acuerdo con la alerta emitida por la SGIRPC, los pronósticos de lluvia en la CDMX para este martes podrían generar severos encharcamientos, corrientes de agua sobre avenidas y calles principales, así como caída de objetos en la vía pública.

Por ello, se recomendó retirar la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar para evitar inundaciones, así como cerrar puertas y ventanas para contrarrestar los riesgos de estas condiciones del clima en la CDMX.

Se actualiza Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y caída de granizo para la tarde y noche del martes 02/09/2025 y madrugada del miércoles 03/09/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y… pic.twitter.com/GGjEos1jgs — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 2, 2025

¿Qué implica la alerta naranja por lluvia en la CDMX?

En cuanto a la alerta naranja, las autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México señalaron que se pueden generar intensas corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como inundaciones que pueden hacer perder la visibilidad del pavimento a peatones y automovilistas.

Las demarcaciones antes mencionadas que están bajo alerta naranja, pueden presentar afectaciones por caída de granizo intenso y lluvia entre 30 y 49 mm.

Se actualiza Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y caída de granizo para la tarde y noche del martes 02/09/2025 y madrugada del miércoles 03/09/2025 en las demarcaciones de @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl,… pic.twitter.com/mk4hEIeJxc — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 2, 2025

Recomendaciones para evitar afectaciones por lluvias

Derivado de los peligros que representa para la ciudadanía esta intensa lluvia , las autoridades de la CDMX emitieron una lista de recomendaciones para estas condiciones del clima, las cuales son:

No cruzar calles y avenidas con encharcamientos y corrientes de agua

Evitar refugiarse de la lluvia debajo de árboles

En la medida de lo posible, no salir hasta que la lluvia disminuya

En caso de salir, hacerlo con paraguas o impermeable

Tener a la mano números de emergencia

Números de emergencia en caso de inundaciones en CDMX

Vale la pena señalar que en caso de ser una de las personas afectadas por las lluvias en la capital del país, las autoridades pusieron a disposición de la ciudadanía los números del 911 y el 55 5658 1111 de Locatel para emitir las denuncias correspondientes.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.