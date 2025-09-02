Estaciones saturadas y con retrasos en líneas del Metro CDMX hoy debido a la lluvia

Al menos 8 líneas del Metro CDMX hoy martes 2 de septiembre registran retrasos debido al reporte de lluvia en la mayor parte de Valle de México y algunas estaciones ya están saturadas.

El mal diseño de la CDMX provoca inundaciones cada vez más fuertes en las temporadas de lluvia [VIDEO] Manuel Perló: investigador del Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, analiza el incremento de inundaciones en la CDMX en los últimos años.

Las alcaldías que presentan lluvias son Cuauhtémoc, Tlalpan, Xochimilco, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Benito Juárez y las líneas del Metro CDMX que ya implementaron marcha de seguridad por este motivo son la 2, 3, 4, 5, 8, 9 y B.

#AvisoMetro: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 2, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿De cuánto son los retrasos en la Línea 2 del Metro CDMX hoy?

La circulación en la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, es lenta y los retrasos van de los 8 hasta los 15 minutos. Las estaciones que están saturadas son las siguientes:

Cuatro Caminos

Tacuba

Revolución

Hidalgo

Bellas Artes

Pino Suárez

Chabacano



Hasta la creación de esta nota, las autoridades del transporte público informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán permanece cerrada hasta nuevo aviso en ambas direcciones.

Buena día. La Línea 2 no presenta averías; la circulación de los trenes se realiza bajo marcha de seguridad debido a la lluvia en la zona.



En situaciones de clima adverso, como la actual, los trenes reducen su velocidad o hacen paradas momentáneas para cuidar la seguridad de… — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 2, 2025

Línea 5 del Metro CDMX saturada por lluvias fuertes

Algunas de las estaciones de la Línea 5 del Metro CDMX están saturadas a consecuencia de la lluvia que provoca que los trenes vayan más lento entre estaciones o se detengan sobre las vías.

Las estaciones que registran alta afluencia son:

Politécnico

Instituto del Petróleo

La Raza

Consulado

Oceanía

Pantitlán

Que pasa en línea 5, está lloviendo es claro pero está, pero tan lento esta todo? pic.twitter.com/uHTbLZDUz6 — Kha_Ra (@kaleira) September 2, 2025

Circulación lenta en la Línea A del Metro CDMX hoy

El Metro CDMX informó a los usuarios que la lluvia provoca que la circulación en la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, sea lenta. Los retrasos en la ruta van de los 10 hasta los 20 minutos.

Buen día. La Línea A no presenta averías; la circulación de los trenes se realiza bajo marcha de seguridad debido a la lluvia en la zona.



En situaciones de clima adverso, como la actual, los trenes reducen su velocidad o hacen paradas momentáneas para cuidar la seguridad de… — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 2, 2025

Línea B del Metro CDMX detenida

Pese a que el Metro informó que el avance es lento en la Línea B , que va Ciudad Azteca a Buenavista, los usuarios señalan que está completamente detenida ya que las unidades no avanzan, lo que provoca que los andenes se saturen. Las estaciones más afectadas son:

Ciudad Azteca

Plaza Aragón

Ecatepec

Bosque de Aragón

Villa de Aragón

Oceanía

Guerrero

Que pasa en Línea B? No está lenta, está completamente detenida 15 minutos y ni una estación avanza — Diana MG (@DianaMG31636831) September 2, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

