Estaciones saturadas y con retrasos en líneas del Metro CDMX hoy debido a la lluvia

Los retrasos alcanzan hasta los 20 minutos en algunas líneas del Metro CDMX hoy 2 de septiembre; los andenes están saturados por la alta afluencia.

Retrasos en líneas del Metro CDMX hoy 2 de septiembre por lluvia en el Valle de México
@kaleira/X
Actualizado el 02 septiembre 2025 07:16hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

Al menos 8 líneas del Metro CDMX hoy martes 2 de septiembre registran retrasos debido al reporte de lluvia en la mayor parte de Valle de México y algunas estaciones ya están saturadas.

El mal diseño de la CDMX provoca inundaciones cada vez más fuertes en las temporadas de lluvia

[VIDEO] Manuel Perló: investigador del Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, analiza el incremento de inundaciones en la CDMX en los últimos años.

Las alcaldías que presentan lluvias son Cuauhtémoc, Tlalpan, Xochimilco, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Benito Juárez y las líneas del Metro CDMX que ya implementaron marcha de seguridad por este motivo son la 2, 3, 4, 5, 8, 9 y B.

¿De cuánto son los retrasos en la Línea 2 del Metro CDMX hoy?

La circulación en la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, es lenta y los retrasos van de los 8 hasta los 15 minutos. Las estaciones que están saturadas son las siguientes:

  • Cuatro Caminos
  • Tacuba
  • Revolución
  • Hidalgo
  • Bellas Artes
  • Pino Suárez
  • Chabacano

Hasta la creación de esta nota, las autoridades del transporte público informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán permanece cerrada hasta nuevo aviso en ambas direcciones.

Metro CDMX se expandirá al Edomex; estas son las líneas que llegarán
Línea 5 del Metro CDMX saturada por lluvias fuertes

Algunas de las estaciones de la Línea 5 del Metro CDMX están saturadas a consecuencia de la lluvia que provoca que los trenes vayan más lento entre estaciones o se detengan sobre las vías.

Las estaciones que registran alta afluencia son:

  • Politécnico
  • Instituto del Petróleo
  • La Raza
  • Consulado
  • Oceanía
  • Pantitlán

Circulación lenta en la Línea A del Metro CDMX hoy

El Metro CDMX informó a los usuarios que la lluvia provoca que la circulación en la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, sea lenta. Los retrasos en la ruta van de los 10 hasta los 20 minutos.

Línea B del Metro CDMX detenida

Pese a que el Metro informó que el avance es lento en la Línea B , que va Ciudad Azteca a Buenavista, los usuarios señalan que está completamente detenida ya que las unidades no avanzan, lo que provoca que los andenes se saturen. Las estaciones más afectadas son:

  • Ciudad Azteca
  • Plaza Aragón
  • Ecatepec
  • Bosque de Aragón
  • Villa de Aragón
  • Oceanía
  • Guerrero

