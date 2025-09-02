Las tres nuevas estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha y su recorrido completo hasta Edomex

La nueva Línea 11 del Trolebús ya fue inaugurada y miles de ciudadanos la usan todos los días, ya que va de Chalco (Edomex) a Santa Martha (CDMX); se acaban de abrir tres nuevas estaciones y el proyecto se encuentra cerca de terminarse.

Hasta ahora, 12 de las 15 estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha ya se encuentran en operación, lo que ha favorecido a las personas que tenían que trasladarse a otro punto para poder utilizar este transporte. La apertura de dichas estaciones beneficiará, en su mayoría, a las personas que viven en el Estado de México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Ubicación de las nuevas estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha

El Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX informó que las estaciones que abrieron son:



Unión Guadalupe

Covadonga

Ejidal

Dichas estaciones se encuentran en el municipio de Chalco , sobre la Avenida Solidaridad. Los trabajos de las estaciones ya terminaron y su apertura se había retrasado porque se realizaron obras del Colector de Lluvias Solidaridad, pero ahora todo está listo para mantener la circulación de las unidades.

A patir del domingo 24 de agosto iniciaremos la operación del servicio en las estaciones Union de Guadalupe, Covadonga y Ejidal de la línea 11. pic.twitter.com/btIjVWJ3Kh — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) August 19, 2025

Las estaciones que faltan por abrir del Trolebús Chalco - Santa Martha

El recorrido completo del Trolebús va desde la terminal en Santa Martha, en la alcaldía Iztapalapa, pasando por el oriente de la capital y después tomando su camino al Edomex hasta concluir en Chalco. Hasta ahora, las estaciones en funcionamiento son:



Santa Martha

Parque de la Mujer

Cuauhtémoc

Puente Rojo

Puente Blanco

Parque Tejones

José María Martínez

Unión Guadalupe

Covadonga

Ejidal

Amalinalco

Chalco Terminal

Sin embargo, todavía hay tres estaciones que no tendrán servicio hasta terminar su construcción y verificar que su uso sea seguro para los usuarios, ya que se encuentran en un viaducto elevado sobre la carretera México-Puebla:



Teotongo

La Virgen

Xico

Costo y horarios del Trolebús Chalco - Santa Martha

Recordemos que la nueva línea de Trolebús tiene el mismo horario de operación que las demás, es decir, de lunes a sábado de 4:30 am hasta las 00:30 am. En domingos y días festivos opera de 05:00 am hasta las 00:00 horas.

El costo del viaje es de $13 pesos, aunque ha existido confusión al respeccto, ya que al ingresar en las estaciones del Estado de México se realiza un cobro de $20 pesos, sin embargo, al bajar, se les devuelven los $7 pesos.

VIDEO: Trolebús Elevado inicia operaciones en Iztapalapa [VIDEO] Tras meses de espera, el Trolebús Elevado comenzó operaciones este sábado 29 de octubre en Iztapalapa; beneficiará a 22 colonias de la demarcación.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

