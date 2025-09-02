Las tres nuevas estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha y su recorrido completo hasta Edomex
La nueva línea de Trolebús de Chalco a Santa Martha tuvo un avance significativo y ahora solo falta que abra 3 estaciones más para operar al 100%.
La nueva Línea 11 del Trolebús ya fue inaugurada y miles de ciudadanos la usan todos los días, ya que va de Chalco (Edomex) a Santa Martha (CDMX); se acaban de abrir tres nuevas estaciones y el proyecto se encuentra cerca de terminarse.
Hasta ahora, 12 de las 15 estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha ya se encuentran en operación, lo que ha favorecido a las personas que tenían que trasladarse a otro punto para poder utilizar este transporte. La apertura de dichas estaciones beneficiará, en su mayoría, a las personas que viven en el Estado de México.
Ubicación de las nuevas estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha
El Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX informó que las estaciones que abrieron son:
- Unión Guadalupe
- Covadonga
- Ejidal
Dichas estaciones se encuentran en el municipio de Chalco , sobre la Avenida Solidaridad. Los trabajos de las estaciones ya terminaron y su apertura se había retrasado porque se realizaron obras del Colector de Lluvias Solidaridad, pero ahora todo está listo para mantener la circulación de las unidades.
A patir del domingo 24 de agosto iniciaremos la operación del servicio en las estaciones Union de Guadalupe, Covadonga y Ejidal de la línea 11. pic.twitter.com/btIjVWJ3Kh— Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) August 19, 2025
Las estaciones que faltan por abrir del Trolebús Chalco - Santa Martha
El recorrido completo del Trolebús va desde la terminal en Santa Martha, en la alcaldía Iztapalapa, pasando por el oriente de la capital y después tomando su camino al Edomex hasta concluir en Chalco. Hasta ahora, las estaciones en funcionamiento son:
- Santa Martha
- Parque de la Mujer
- Cuauhtémoc
- Puente Rojo
- Puente Blanco
- Parque Tejones
- José María Martínez
- Unión Guadalupe
- Covadonga
- Ejidal
- Amalinalco
- Chalco Terminal
Sin embargo, todavía hay tres estaciones que no tendrán servicio hasta terminar su construcción y verificar que su uso sea seguro para los usuarios, ya que se encuentran en un viaducto elevado sobre la carretera México-Puebla:
- Teotongo
- La Virgen
- Xico
Costo y horarios del Trolebús Chalco - Santa Martha
Recordemos que la nueva línea de Trolebús tiene el mismo horario de operación que las demás, es decir, de lunes a sábado de 4:30 am hasta las 00:30 am. En domingos y días festivos opera de 05:00 am hasta las 00:00 horas.
El costo del viaje es de $13 pesos, aunque ha existido confusión al respeccto, ya que al ingresar en las estaciones del Estado de México se realiza un cobro de $20 pesos, sin embargo, al bajar, se les devuelven los $7 pesos.
