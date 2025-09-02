inklusion.png Sitio accesible
Las tres nuevas estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha y su recorrido completo hasta Edomex

La nueva línea de Trolebús de Chalco a Santa Martha tuvo un avance significativo y ahora solo falta que abra 3 estaciones más para operar al 100%.

Trolebús Chalco - Santa Martha, nuevas estaciones y operación
1 minutos de lectura.
Escrito por: Marco Antonio Campuzano

La nueva Línea 11 del Trolebús ya fue inaugurada y miles de ciudadanos la usan todos los días, ya que va de Chalco (Edomex) a Santa Martha (CDMX); se acaban de abrir tres nuevas estaciones y el proyecto se encuentra cerca de terminarse.

Hasta ahora, 12 de las 15 estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha ya se encuentran en operación, lo que ha favorecido a las personas que tenían que trasladarse a otro punto para poder utilizar este transporte. La apertura de dichas estaciones beneficiará, en su mayoría, a las personas que viven en el Estado de México.

Ubicación de las nuevas estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha

El Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX informó que las estaciones que abrieron son:

  • Unión Guadalupe
  • Covadonga
  • Ejidal

Dichas estaciones se encuentran en el municipio de Chalco , sobre la Avenida Solidaridad. Los trabajos de las estaciones ya terminaron y su apertura se había retrasado porque se realizaron obras del Colector de Lluvias Solidaridad, pero ahora todo está listo para mantener la circulación de las unidades.

Las estaciones que faltan por abrir del Trolebús Chalco - Santa Martha

El recorrido completo del Trolebús va desde la terminal en Santa Martha, en la alcaldía Iztapalapa, pasando por el oriente de la capital y después tomando su camino al Edomex hasta concluir en Chalco. Hasta ahora, las estaciones en funcionamiento son:

  • Santa Martha
  • Parque de la Mujer
  • Cuauhtémoc
  • Puente Rojo
  • Puente Blanco
  • Parque Tejones
  • José María Martínez
  • Unión Guadalupe
  • Covadonga
  • Ejidal
  • Amalinalco
  • Chalco Terminal

Sin embargo, todavía hay tres estaciones que no tendrán servicio hasta terminar su construcción y verificar que su uso sea seguro para los usuarios, ya que se encuentran en un viaducto elevado sobre la carretera México-Puebla:

  • Teotongo
  • La Virgen
  • Xico

Costo y horarios del Trolebús Chalco - Santa Martha

Recordemos que la nueva línea de Trolebús tiene el mismo horario de operación que las demás, es decir, de lunes a sábado de 4:30 am hasta las 00:30 am. En domingos y días festivos opera de 05:00 am hasta las 00:00 horas.

El costo del viaje es de $13 pesos, aunque ha existido confusión al respeccto, ya que al ingresar en las estaciones del Estado de México se realiza un cobro de $20 pesos, sin embargo, al bajar, se les devuelven los $7 pesos.

