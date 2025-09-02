Caos vial, tráfico y retrasos en CDMX hoy por encharcamientos tras fuertes lluvias en varias alcaldías

Hoy martes 2 de septiembre de 2025, la CDMX amaneció con fuertes lluvias y actividad eléctrica en varias alcaldías lo que ha provocado caos, encharcamientos e inundaciones en varias calles y avenidas; el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) pide a la ciudadanía anticipar sus traslados y buscar alternativas viales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Calles y avenidas de CDMX con encharcamientos e inundaciones hoy

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC ) hay afectaciones viales en las siguientes vialidades:

Encharcamientos

Camino a Los Reyes y Cerrada de San Cristóbal en la colonia Culhuacán, alcaldía Iztapalapa.

en la colonia Culhuacán, alcaldía Iztapalapa. Sur 129 y Calzada Ermita Iztapalapa , colonia Santa Isabel Industrial en la alcaldía Iztapalapa.

, colonia Santa Isabel Industrial en la alcaldía Iztapalapa. Viaducto Río de la Piedad y Avenida Jesús Galindo Villa en la alcaldía Venustiano Carranza.

y Avenida Jesús Galindo Villa en la alcaldía Venustiano Carranza. Circuito Interior y Marina Nacional colonia Verónica Anzures.

y Marina Nacional colonia Verónica Anzures. Avenida Tláhuac esquina con 5 de mayo en la colonia Los Reyes Culhuacán en Iztapalapa.

esquina con 5 de mayo en la colonia Los Reyes Culhuacán en Iztapalapa. Circuito Interior de La Raza a Leibnitz.

de La Raza a Leibnitz. Circuito Interior a la altura de Avenida Oceanía.

Avenida Carlota Armero en la colonia Culhuacán V sección alcaldía Coyoacán.

en la colonia Culhuacán V sección alcaldía Coyoacán. Canal Nacional esquina Pedro Páramo en al colonia San Antonio Culhuacán.

esquina Pedro Páramo en al colonia San Antonio Culhuacán. Lorenzo Boturini y Tlalpan.

Eje 4 Oriente Río Churubusco a la altura de Ej 1 Norte Talleres Gráficos.

a la altura de Ej 1 Norte Talleres Gráficos. Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Telecomunicaciones.

a la altura de Telecomunicaciones. Insurgentes Sur a la altura de calle Liverpool.



🚨#AlertaADN



¡Héroes sin capa! Policías rescataron a decenas de pasajeros del transporte público que quedaron varados en el bajo puente de Av. 1 Norte y Canal de Río Churubusco, en la colonia Agrícola Pantitlán



📽️: @AztecaNoticias pic.twitter.com/9SMjRy2YHO — adn40 (@adn40) September 2, 2025

Además, se reportan inundaciones en algunas estaciones del Metro , los trabajadores retiran el agua con cubetas y escobas.

¡Martes caótico por las lluvias!🚇💦 Inundación en la estación Hidalgo del #MetroCDMX: trabajadores retiran el agua con cubetas y escobas. El servicio opera con normalidad✅👷‍♂️



📽️: @ortega__karen pic.twitter.com/reKXh91Jn1 — adn40 (@adn40) September 2, 2025

¿Cuál es la diferencia entre encharcamientos e inundación?

Los encharcamientos son acumulación de agua en zonas bajas de terreno, no genera daño a infraestructura urbana o personas y después de 30 minutos el agua desciende.

Una inundación es cuando el agua se desborda por la crecida de ríos y arroyos, genera daños y el agua se mantiene por más de media hora o más.

Alerta amarilla y naranja por lluvias en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) indicó que las lluvias se mantendrán durante el transcurso del día en la CDMX. Se pronostica intensa tormenta, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Evítalo: Inundaciones en CDMX podrían hacer que inviertas más de 15 mil pesos en reparar tu carro [VIDEO] Un especialista consultado por adn40, refirió que las inundaciones en CDMX pueden dañar los vehículos; repararlo puede superar la barrera de los 20 mil pesos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.