Caos vial, tráfico y retrasos en CDMX hoy por encharcamientos tras fuertes lluvias en varias alcaldías
Varias zonas de la CDMX se encuentran colapsadas debido a los encharcamientos provocados por las fuertes lluvias de hoy martes 2 de septiembre.
Hoy martes 2 de septiembre de 2025, la CDMX amaneció con fuertes lluvias y actividad eléctrica en varias alcaldías lo que ha provocado caos, encharcamientos e inundaciones en varias calles y avenidas; el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) pide a la ciudadanía anticipar sus traslados y buscar alternativas viales.
Calles y avenidas de CDMX con encharcamientos e inundaciones hoy
De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC ) hay afectaciones viales en las siguientes vialidades:
Encharcamientos
- Camino a Los Reyes y Cerrada de San Cristóbal en la colonia Culhuacán, alcaldía Iztapalapa.
- Sur 129 y Calzada Ermita Iztapalapa, colonia Santa Isabel Industrial en la alcaldía Iztapalapa.
- Viaducto Río de la Piedad y Avenida Jesús Galindo Villa en la alcaldía Venustiano Carranza.
- Circuito Interior y Marina Nacional colonia Verónica Anzures.
- Avenida Tláhuac esquina con 5 de mayo en la colonia Los Reyes Culhuacán en Iztapalapa.
- Circuito Interior de La Raza a Leibnitz.
- Circuito Interior a la altura de Avenida Oceanía.
- Avenida Carlota Armero en la colonia Culhuacán V sección alcaldía Coyoacán.
- Canal Nacional esquina Pedro Páramo en al colonia San Antonio Culhuacán.
- Lorenzo Boturini y Tlalpan.
- Eje 4 Oriente Río Churubusco a la altura de Ej 1 Norte Talleres Gráficos.
- Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Telecomunicaciones.
- Insurgentes Sur a la altura de calle Liverpool.
🚨#AlertaADN— adn40 (@adn40) September 2, 2025
¡Héroes sin capa! Policías rescataron a decenas de pasajeros del transporte público que quedaron varados en el bajo puente de Av. 1 Norte y Canal de Río Churubusco, en la colonia Agrícola Pantitlán
📽️: @AztecaNoticias pic.twitter.com/9SMjRy2YHO
Además, se reportan inundaciones en algunas estaciones del Metro , los trabajadores retiran el agua con cubetas y escobas.
¡Martes caótico por las lluvias!🚇💦 Inundación en la estación Hidalgo del #MetroCDMX: trabajadores retiran el agua con cubetas y escobas. El servicio opera con normalidad✅👷♂️— adn40 (@adn40) September 2, 2025
📽️: @ortega__karen pic.twitter.com/reKXh91Jn1
¿Cuál es la diferencia entre encharcamientos e inundación?
Los encharcamientos son acumulación de agua en zonas bajas de terreno, no genera daño a infraestructura urbana o personas y después de 30 minutos el agua desciende.
Una inundación es cuando el agua se desborda por la crecida de ríos y arroyos, genera daños y el agua se mantiene por más de media hora o más.
Alerta amarilla y naranja por lluvias en CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) indicó que las lluvias se mantendrán durante el transcurso del día en la CDMX. Se pronostica intensa tormenta, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
