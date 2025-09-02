inklusion.png Sitio accesible
Caos vial, tráfico y retrasos en CDMX hoy por encharcamientos tras fuertes lluvias en varias alcaldías

Varias zonas de la CDMX se encuentran colapsadas debido a los encharcamientos provocados por las fuertes lluvias de hoy martes 2 de septiembre.

Lluvias en CDMX hoy
adn40/Iván Aldama
Actualizado el 02 septiembre 2025 10:00hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

Hoy martes 2 de septiembre de 2025, la CDMX amaneció con fuertes lluvias y actividad eléctrica en varias alcaldías lo que ha provocado caos, encharcamientos e inundaciones en varias calles y avenidas; el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) pide a la ciudadanía anticipar sus traslados y buscar alternativas viales.

Calles y avenidas de CDMX con encharcamientos e inundaciones hoy

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC ) hay afectaciones viales en las siguientes vialidades:

Encharcamientos

  • Camino a Los Reyes y Cerrada de San Cristóbal en la colonia Culhuacán, alcaldía Iztapalapa.
  • Sur 129 y Calzada Ermita Iztapalapa, colonia Santa Isabel Industrial en la alcaldía Iztapalapa.
  • Viaducto Río de la Piedad y Avenida Jesús Galindo Villa en la alcaldía Venustiano Carranza.
  • Circuito Interior y Marina Nacional colonia Verónica Anzures.
  • Avenida Tláhuac esquina con 5 de mayo en la colonia Los Reyes Culhuacán en Iztapalapa.
  • Circuito Interior de La Raza a Leibnitz.
  • Circuito Interior a la altura de Avenida Oceanía.
  • Avenida Carlota Armero en la colonia Culhuacán V sección alcaldía Coyoacán.
  • Canal Nacional esquina Pedro Páramo en al colonia San Antonio Culhuacán.
  • Lorenzo Boturini y Tlalpan.
  • Eje 4 Oriente Río Churubusco a la altura de Ej 1 Norte Talleres Gráficos.
  • Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Telecomunicaciones.
  • Insurgentes Sur a la altura de calle Liverpool.

Además, se reportan inundaciones en algunas estaciones del Metro , los trabajadores retiran el agua con cubetas y escobas.

¿Cuál es la diferencia entre encharcamientos e inundación?

Los encharcamientos son acumulación de agua en zonas bajas de terreno, no genera daño a infraestructura urbana o personas y después de 30 minutos el agua desciende.

Una inundación es cuando el agua se desborda por la crecida de ríos y arroyos, genera daños y el agua se mantiene por más de media hora o más.

Alerta amarilla y naranja por lluvias en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) indicó que las lluvias se mantendrán durante el transcurso del día en la CDMX. Se pronostica intensa tormenta, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

CDMX
Clima CDMX
