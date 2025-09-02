Bloqueo en la Texcoco-Lechería y México-Texcoco colapsa la carretera federal

Durante las primeras horas de este martes 2 de septiembre se registró un importante bloqueo en la carretera federal México-Texcoco y en la Lechería-Texcoco, lo cual provocó severas afectaciones a conductores y usuarios de transporte público por el importante embotellamiento que se registró por horas.

Las autoridades locales dieron a conocer que son aproximadamente 100 personas quienes se concentraron en la Glorieta Chapingo para cerrar la circulación en ambos sentidos. Se señala que los bloqueos se presentan con motocicletas y rocas de gran tamaño que fueron colocadas sobre la vialidad.

¿Cuáles son los puntos afectados por el bloqueo en la México-Texcoco?

Fue la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Texcoco quien a través de sus redes sociales, informó sobre los bloqueos que mantuvieron cerrada la Glorieta Chapingo en ambos sentidos, así como la Texcoco-Lechería a la altura de la entrada de la autopista Peñón en las dos dirección.

Por otro lado, se señaló que se presentó un fuerte asentamiento vial desde Lomas de Cristo con dirección a Texcoco, esto desde el puente de Tocuila con dirección a Los Reyes dentro del área antes mencionada.

La misma dirección de seguridad invita a la ciudadanía a evitar la zona, pues se mantienen los cortes viales en la zona antes mencionada.

Alternativas viales para la México-Texcoco y Texcoco-Lechería

Vale la pena mencionar que para evitar las afectaciones en la autopista México-Texcoco y Lechería-Texcoco se recomienda utilizar la Avenida Primero de Mayo, así como el Circuito Exterior Mexiquense y la Autopista México-Pachuca.

Por otro lado, se señala como alternativa vial las zonas de Avenida Nacional y Avenida Central, así como la Vía Morelos que ayuda a conectar zonas aledañas del Estado de México con la Ciudad de México.

¿Quiénes y por qué están bloqueando la México-Texcoco?

De acuerdo con la información que dieron a conocer medios locales, el bloqueo sobre la México-Texcoco y la Lechería Texcoco se dio por parte de familiares de reclusos en el penal de esa zona de la entidad mexiquense.

Se realizaron denuncias por presuntas extorsiones y cobros excesivos dentro del penal, por lo cual están solicitando a las autoridades el traslado de hasta 19 personas a otra prisión con mayor seguridad.

Liberan bloqueo en la México-Texcoco

Vale la pena mencionar que tras un par de horas en los que se mantuvo el bloqueo en la México-Texcoco y la Lechería-Texcoco, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito informó que se levantó el cierre en la circulación.

