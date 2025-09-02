¿Tu placa termina en 7 u 8? Revisa el Hoy No Circula de este 2 de septiembre en CDMX y Edomex

El programa del Hoy No Circula estableció que los autos con holograma de verificación 1 y 2, con terminación de placas 7 y 8 y engomado rosa deberán quedarse en casa para evitar que su motor contamine el ambiente en el Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) estableció el programa del Hoy No Circula desde hace décadas con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes en la Ciudad de México (CDMX) y en gran parte del Estado de México (Edomex).

Lista actualizada de municipios donde aplica el Hoy No Circula

El programa del Hoy No Circula aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en la mayoría de los municipios del Estado de México (Edomex). Primero te contamos los que siempre pertenecieron al programa, y después los que se unieron recientemente.



Atizapán de Zaragoza

de Zaragoza Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

de Morelos Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco.

En Toluca (recién añadidos): Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Atlautla, Ayapango, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Cocotitlán, Ecatzingo, Huehuetoca, Juchitepec, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Nextlalpan, Ozumba, Papalotla, San Mateo Atenco, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Teoloyucan, Texcoco, Toluca, Tlalmanalco, Tultepec, Zinacantepec y Zumpango.

La multa del Hoy No Circula en 2025

En caso de no respetar con el programa, las autoridades correspondientes tendrán la facultad de multar a los conductores por 20 o 30 UMAS, es decir, podrían tener que pagar más de 3 mil pesos por incumplir con el programa del Hoy No Circula.

Los autos que se salvan del Hoy No Circula

La CAMe también estableció que miles de autos pueden circular por el Valle de México, sin tener que preocuparse por el programa del Hoy No Circula , tal es el caso de:



Autos con holograma de verificación 0 y 00

de verificación Autos eléctricos

Autos híbridos

Autos con placas de discapacidad

Transporte público

Motocicletas

