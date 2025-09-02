Habrá 13 bloqueos en varias alcaldías de CDMX hoy; calles cerradas
Si eres automovilista, toma previsiones pues habrá 13 bloqueos en 6 alcaldías de CDMX conoce qué calles estarán cerradas para que evites el tráfico.
En la CDMX habrá 13 bloqueos hoy martes 2 de septiembre de 2025, 6 alcaldías se verán afectadas por los cierres viales de los manifestantes, por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer qué calles estarán cerradas.
Alcaldías de CDMX donde habrá bloqueos hoy
De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la SSC, las demarcaciones donde habrá cortes a la circulación por presencia de manifestantes son:
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Alcaldía Miguel Hidalgo
- Alcaldía Iztapalapa
- Alcaldía Venustiano Carranza
- Alcaldía Álvaro Obregón
- Alcaldía Benito Juárez
¿Qué calles estarán cerradas por bloqueos en CDMX hoy?
A las 07:00 horas habrá una concentración en Av. Homero 1521 , colonia Polanco II Sección.
En Donceles y Allende, colonia Centro Histórico; en Jesús García Corona 140, colonia Buenavista; en Av. Emiliano Zapata 854, colonia El Parque y en Av. Reforma 50, Col. Lomas de San Lorenzo habrá manifestaciones a las 10:00 horas.
Para las 10:30 horas se prevé una concentración en Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro Histórico.
A las 11:00 horas habrá una concentración en Av. Juárez 50 , colonia Centro y en Bivd. Adolfo López Mateos 1968, colonia Los Alpes.
En Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, colonia Tabacalera y en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico habrá manifestaciones a las 12:00 horas.
Durante el día habrá una concentración en Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro Histórico. (Zócalo Capitalino) y en Joaquín Gallo y Vasco de Quiroga, colonia Santa Fe.
A las 14:00 horas habrá una concentración en Viaducto Río de la Piedad y Calz. de Tlalpan, colonia Álamos.
¿Cuáles son las avenidas más transitadas en CDMX?
La CDMX es una de las ciudades más grandes y diariamente miles de automovilistas se trasladan a diferentes puntos y es muy común que en ciertas horas haya más tráfico vehicular , y aquí te decimos cuáles son las avenidas por las que circulan más vehículos:
- Paseo de la Reforma
- Avenida de los Insurgentes
- Anillo Periférico
- Viaducto
- Churubusco
