Habrá 13 bloqueos en varias alcaldías de CDMX hoy; calles cerradas

En la CDMX habrá 13 bloqueos hoy martes 2 de septiembre de 2025, 6 alcaldías se verán afectadas por los cierres viales de los manifestantes, por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer qué calles estarán cerradas.

Alcaldías de CDMX donde habrá bloqueos hoy

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la SSC, las demarcaciones donde habrá cortes a la circulación por presencia de manifestantes son:

Alcaldía Cuauhtémoc

Alcaldía Miguel Hidalgo

Alcaldía Iztapalapa

Alcaldía Venustiano Carranza

Alcaldía Álvaro Obregón

Alcaldía Benito Juárez

¿Qué calles estarán cerradas por bloqueos en CDMX hoy?

A las 07:00 horas habrá una concentración en Av. Homero 1521 , colonia Polanco II Sección.

En Donceles y Allende, colonia Centro Histórico; en Jesús García Corona 140, colonia Buenavista; en Av. Emiliano Zapata 854, colonia El Parque y en Av. Reforma 50, Col. Lomas de San Lorenzo habrá manifestaciones a las 10:00 horas.

Para las 10:30 horas se prevé una concentración en Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro Histórico.

A las 11:00 horas habrá una concentración en Av. Juárez 50 , colonia Centro y en Bivd. Adolfo López Mateos 1968, colonia Los Alpes.

En Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, colonia Tabacalera y en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico habrá manifestaciones a las 12:00 horas.

Durante el día habrá una concentración en Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro Histórico. (Zócalo Capitalino) y en Joaquín Gallo y Vasco de Quiroga, colonia Santa Fe.

A las 14:00 horas habrá una concentración en Viaducto Río de la Piedad y Calz. de Tlalpan, colonia Álamos.

¿Cuáles son las avenidas más transitadas en CDMX?

La CDMX es una de las ciudades más grandes y diariamente miles de automovilistas se trasladan a diferentes puntos y es muy común que en ciertas horas haya más tráfico vehicular , y aquí te decimos cuáles son las avenidas por las que circulan más vehículos:

Paseo de la Reforma

Avenida de los Insurgentes

Anillo Periférico

Viaducto

Churubusco

