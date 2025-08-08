Hoy No Circula sabatino 9 de agosto: Multas y restricciones en CDMX y Edomex

Como cada semana la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer el calendario del programa Hoy No Circula , el cual este sábado 9 de agosto de 2025 afectará a más conductores de lo habitual debido al reglamento que aplica tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex).

Fue a través de sus redes sociales oficiales que la CAMe informó que el horario de este programa de movilidad inicia desde las 5:00 de la mañana y se mantiene activo hasta las 10:00 de la noche, esto dentro de toda la capital del país, así como en algunos municipios conurbados del Edomex.

¿Qué autos no circulan este sábado 9 de agosto?

De acuerdo con el calendario oficial, el Hoy No Circula sabatino de este 9 de agosto aplica para todos los autos con holograma de verificación 1, sin importar el color del engomado, que cuenten con terminación de placa par, es decir, 2, 4, 6, 8, y 0.

Además, es importante señalar que todos los vehículos que cuenten con holograma de verificación 2, no pueden circular ni en CDMX ni en Edomex todos los sábados del mes, esto por decreto del reglamento correspondiente.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

A pesar de lo antes mencionado, es importante señalar que existen autos exentos al Hoy No Circula de este sábado, los cuales se mostrarán en la siguiente lista conforme a lo establecido por la CAMe.

Autos con holograma de verificación 0 y 00

Autos eléctricos

Autos híbridos

Autos con placa de personas con discapacidad

Motocicletas

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No circula?

Los municipios del Estado de México en los que aplica el Hoy No Circula, son los siguientes:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Vale la pena mencionar que el hacer caso omiso a este programa de movilidad que aplica en CDMX, puede generar multas económicas a los conductores que van de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo del caso del infractor.

Los policías de tránsito y autoridades correspondientes, están facultadas en remitir el vehículo al corralón, lugar en el cual se deberá efectuar el pago de la multa correspondiente.

¿Qué es el Hoy No Circula?

Vale la pena mencionar que el Hoy No Circula es un programa establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), el cual cuenta con la finalidad controlar las emisiones de contaminación provenientes de fuentes vehiculares.

