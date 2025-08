Hoy No Circula sabatino: Autos que descansan en Edomex y CDMX este 2 de agosto

Este sábado 2 de agosto, el programa Hoy No Circula sabatino estará vigente en la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios del Estado de México (Edomex).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Aunque no se ha activado la contingencia ambiental, autoridades exhortan a los automovilistas a respetar la restricción para evitar sanciones.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), este fin de semana no habrá doble Hoy No Circula, ya que no se registró mala calidad del aire, aunque sí hubo lluvias intensas la noche del jueves y primeras horas del viernes, lo que provocó encharcamientos y retrasos en el transporte público como el Metro y Metrobús.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/nA86MRG8jr — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 27, 2025

¿Qué autos no circulan este sábado 2 de agosto?

El programa sabatino aplica de 05:00 a 22:00 horas (tiempo del centro del país) y restringe la circulación de autos con holograma 1 y 2 cuya terminación de placa sea impar (1, 3, 5, 7, 9), ya que se trata del primer sábado del mes. También incluye a vehículos foráneos con esas terminaciones.

Quienes incumplan con la disposición podrían recibir una multa de hasta 20 veces la Unidad de Medida y Actualización ( UMA ), equivalente a aproximadamente mil 924 pesos.

Recomendaciones para evitar encharcamientos en esta temporada de lluvia [VIDEO] En temporada de lluvia varias calles, avenidas y colonias enteras pueden sufrir por encharcamientos e inundaciones; conoce todos los detalles para evitarlo.

¿Qué autos sí circulan este sábado en Edomex y CDMX?

Podrán circular con normalidad los vehículos con holograma 0 y 00, así como autos híbridos, eléctricos o con placas que terminen en número par (2, 4, 6, 8, 0).

También están exentos los vehículos conducidos por personas con discapacidad y los dedicados a servicios de emergencia, seguridad pública y funerarios.

Municipios donde aplica el Hoy No Circula en Edomex

El Hoy No Circula sabatino se aplica en todas las alcaldías de la CDMX y en los municipios mexiquenses como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Metepec, Atizapán, Coacalco, Nezahualcóyotl, Chalco, Cuautitlán Izcalli, entre otros.

Antes de salir, consulta el estado del tránsito y condiciones meteorológicas, ya que se prevén lluvias por la tarde. Además, considera alternativas de movilidad como transporte público o vehículos compartidos para evitar contratiempos y contribuir a una mejor calidad del aire.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.