El Hoy No Circula de este 27 de agosto afectará a miles de conductores en CDMX

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los autos afectados por el Hoy No Circula este miércoles 27 de agosto serán todos los que tengan engomado rojo, holograma de verificación 1 y 2, y que tengan placas con terminación 1 y 2, por lo que miles de conductores no podrán sacar sus vehículos.

En caso de no cumplir con el programa del Hoy No Circula, las autoridades correspondientes pueden levantar una multa de hasta 3 mil pesos, además, según el caso de cada infractor, podría ameritar corralón, lo que significaría un gasto extra por salir a la calle.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

Todos los días el programa del Hoy No Circula comienza desde las 5:00 de la mañana y se mantiene activo hasta las 10:00 de la noche, esto de conformidad con lo establecido por las autoridades.

Los autos que no se deben preocupar por el Hoy No Circula

Por otro lado, la CAMe también estableció que miles de autos pueden circular libremente por el Valle de México, sin tener que preocuparse por el programa del Hoy No Circula , tal es el caso de:



Autos con holograma de verificación 0 y 00

de verificación Autos eléctricos

Autos híbridos

Autos con placas de discapacidad

Transporte público

Motocicletas

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa del Hoy No Circula aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en la mayoría de los municipios del Estado de México (Edomex). Primero te contamos los que siempre pertenecieron al programa, y después los que se unieron recientemente.

Atizapán de Zaragoza

de Zaragoza Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

de Morelos Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco.

En Toluca (recién añadidos): Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Atlautla, Ayapango, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Cocotitlán, Ecatzingo, Huehuetoca, Juchitepec, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Nextlalpan, Ozumba, Papalotla, San Mateo Atenco, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Teoloyucan, Texcoco, Toluca, Tlalmanalco, Tultepec, Zinacantepec y Zumpango.

