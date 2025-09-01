Anuncian cierre de Viaducto Río de la Piedad para arreglar su problema de baches
Viaducto es una de las avenidas más transitadas de toda la CDMX, por lo que miles de conductores deben buscar rutas alternas mientras se realizan las obras.
El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció que van a cerrar durante siete horas la avenida de Viaducto Río de la Piedad y el Pte. Miguel Alemán Valdés, algo que ocurrirá entre el lunes 1 y el martes 2 de septiembre.
La medida será aplicada por la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX y afectará a miles de conductores que recorren dicha avenida para trasladarse todos los días.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Fecha y hora para el cierre de Viaducto en CDMX
Es así que las autoridades anunciaron el cierre desde las 22:00 horas del lunes 1, hasta las 05:00 am del martes 2 de septiembre, como parte de las acciones del Bacheo Nocturno.
Serán 7 horas en las que Viaducto estará cerrado completamente, por lo que si utilizas esta vialidad durante las últimas o las primeras horas del día, deberás considerar rutas alternas.
El tramo de Viaducto que estará cerrado
Asimismo, detallaron que el cierre será desde la Calzada Ignacio zaragoza hasta la Av. Insurgentes, literalmente, de oriente a poniente de toda la Ciudad de México.
Alternativas viales por el cierre de Viaducto
Considerando que Viaducto es una de las avenidas más útiles para ir de un punto a otro en la capital, las autoridades han compartido algunas rutas alternas para no ser afectados por el cierre, como lo son:
- Eje 3 Sur
- Fray Servando Teresa de Mier
- José María Izazaga
- Av. Chapultepec
- Circuito Interior
- Eje 5 Sur
- Eje 5 Oriente
- Revolución
Los cuales tienen una ruta muy similar a la de Viaducto , aunque no es tan directas, pero será la necesaria para nos sufrir por los cierres.
¿Por qué van a cerrar Viaducto?
Como dijimos, se trata del programa de bacheo nocturno de la CDMX, el cual busca arreglar los baches de las avenidas más concurridas de la capital del país en un horario en el que los conductores no sean tan afectados.
🚧 #Importante | ¡Estamos trabajando en beneficio de las y los capitalinos con el #BacheoProgramadoNocturno!— Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 2, 2025
👷👷♀ Personal capacitado de @SOBSECDMX iniciará intervenciones en Viaducto Río de la Piedad y Pte. Miguel Alemán Valdés entre Calzada Ignacio Zaragoza hasta Av.… pic.twitter.com/O7T6NJTRYZ
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.