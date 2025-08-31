Miles de personas participan en la Marcha de la Resistencia CDMX hoy 31 de agosto

Miles de mexicanos participan en la Marcha de la Resistencia que se realiza en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México hoy 31 de agosto con el objetivo de alzar la voz por un país menos corrupto, una nación más segura y capaz de respetar los derechos humanos.

La Marcha de la Resistencia fue convocada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, con la misión de exigirle al Gobierno de México que garantice la democracia del país para que no se convierta en una dictadura.

¿Qué exige el pueblo en la Marcha de la Resistencia?

Personas vestidas de blanco que no se sienten representadas por el Gobierno de México buscan denunciar los abusos de poder y solicitar que no se violen los derechos y libertades de los mexicanos.

Entre los motivos de las personas que integraron a la Marcha de la Resistencia están:

Desaparición de los tres niveles de poder

Colusión de las autoridades con los delincuentes

Falta de medicamentos para pacientes con cáncer

Miles de desaparecidos en México

Constante inseguridad en el país

Un tribunal con ministros preparados

¿Cuál es la ruta de la Marcha de la Resistencia en la CDMX?

La marcha salió de La Diana Cazadora en Paseo de la Reforma rumbo al Foro Lindbergh en el Parque México. La ruta de la movilización es la siguiente:

Sevilla

Chapultepec

Salamanca

Oaxaca

Álvaro Obregón

Medellín

Sonora

Parque México

¿Qué dijo Alessandra Rojo de la Vega?

Durante su mensaje a los participantes de la movilización, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega señaló que la Resistencia nació del amor a México, de la sensación que quema por dentro y la voz en nuestra mente que dice “tenemos que hacer algo”.

Señaló que las autoridades están siguiendo los pasos que llevaron a Venezuela, Cuba y Nicaragua a perder su democracia, su voz y su futuro. Dichos gobiernos prometieron esperanza, pero desde el poder destruyeron a los pueblos y condenaron a millones a la pobreza.

