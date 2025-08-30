Operativo regreso a clases 2025; así será el despliegue de policías en CDMX y Edomex

A partir del lunes 1 de septiembre, más de 15 mil elementos policiacos y servidores públicos serán desplegados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y municipios del Estado de México (Edomex) como parte de un operativo para garantizar un regreso a clases seguro durante el ciclo escolar 2025-2026.

La jefa de gobierno de la capital del país, Clara Brugada , dio el banderazo de salida al operativo que comenzará desde las 06:00 horas, con presencia en más de siete mil planteles de educación básica, tanto públicos como privados, en turnos matutino y vespertino.

Así será la participación del C5, la SEP y la Secretaría de Seguridad en el operativo

Brugada instruyó a diversas dependencias, entre ellas el C5, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Participación Ciudadana y la Secretaría de Salud, a mantenerse en coordinación para atender cualquier situación que pudiera surgir.

“El arranque escolar puede significar problemas de tránsito, congestionamientos o situaciones difíciles que enfrentar. El gran objetivo es garantizar un inicio de clases con seguridad y paz”, señaló la mandataria este sábado 30 de agosto

Arranca ‘Auxilio Escolar’, programa de vigilancia todo el ciclo

El dispositivo no se limitará al primer día. Como parte del programa Auxilio Escolar , la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantendrá vigilancia permanente durante todo el ciclo, con presencia policial en horarios de entrada y salida.

Además, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho , destacó que se realizarán patrullajes, recorridos pie tierra y vigilancia en inmediaciones de los planteles. También se estrenarán nuevas patrullas para reforzar la seguridad vial y prevenir ilícitos.

Estado de México también refuerza operativo por el regreso a clases

En paralelo, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) arrancará desde las 05:30 horas con el operativo Regreso a Clases 2025 , en coordinación con el C5 estatal y las Mesas de Construcción de la Paz.

La dependencia desplegará mil 335 elementos, 435 unidades, 25 binomios caninos y equinos, además de cercos virtuales con más de 20 mil cámaras.

De acuerdo con datos del INEGI, en los últimos años, el Estado de México registró una matrícula de más de 4.1 millones de alumnos y 245 mil docentes, lo que convierte a la entidad en la de mayor población escolar del país.

Prevención del delito en planteles del Valle de México

El operativo contempla vigilancia permanente en 582 centros educativos de alta afluencia y patrullajes en más de 22 mil instituciones. Los policías estatales realizarán recorridos motorizados y a pie para prevenir delitos como robo a transeúnte o de vehículos en inmediaciones de escuelas.

Las autoridades exhortaron a padres, alumnos y docentes a acercarse de inmediato a cualquier elemento de seguridad en caso de emergencia, con el objetivo de garantizar un entorno seguro para el retorno escolar .

