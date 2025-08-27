Más de 10 mil 400 mujeres fueron atacadas sexualmente durante el primer semestre en México

Al menos 10 mil 457 mujeres fueron atacadas sexualmente durante el primer semestre de 2025, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Las cifras oficiales muestran que en México cada día 58 mujeres y niñas son atacadas sexualmente, es decir 2.4 cada hora y por estos hechos se han abierto 7 mil 436 carpetas de investigación simple y 3 mil 021 por violación equiparada.

¿Qué estados reportan mayor número de mujeres atacadas sexualmente?

Los estados que registran más mujeres víctimas de ataques sexuales son:

Estado de México: Mil 515 víctimas

Ciudad de México: Mil 101 víctimas

Nuevo León: 654 víctimas

Guanajuato: 503 víctimas

Hidalgo: 469 víctimas

¿Qué es la violencia sexual?

La violencia sexual se define como todo contacto y/o actividad sexual entre una niña, niño, adolescente y una persona que ejerce una posición de poder sobre él o ella, si su consentimiento o validándose de amenazas, violencia física, psicológica u obteniendo su consentimiento a través de engaños.

La violencia sexual comprende invasión física del cuerpo humano, es decir que pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso físico, como forzarles a realizar comportamientos eróticos.

¿Cómo prevenir la violencia sexual?

Para evitar que se incremente este delito, que afecta cada año a miles de personas sobre todo a niñas y mujeres, las autoridades llaman a tomar las siguientes medidas:



Tener una buena comunicación familiar

Enséñales a decir no

Secretos buenos y malos

Enseñarles los riesgos que existen a través de internet y redes sociales

No poner en duda su palabra

